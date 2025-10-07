Video | Al estilo de René Higuita: la increíble actuación de Kevin Mier en México

De amores y odios es la novela que vive cada fecha Kevin Mier en el Cruz Azul de México. Nunca se sabe qué traerá cada semana, unas veces es héroe y otras el villano, pero el guardameta colombiano siempre da de qué hablar. Durante la fecha 12 de la Liga MX frente a Tigres, Mier mostró una fiereza y una confianza como nunca antes. Pero las opiniones siguen divididas, para muchos, Mier salvó al equipo, y para otros su exceso de confianza podría echarle a perder su carrera. Lo cierto es que su similitud con René “el loco” Higuita es cada vez más palpable y deja la pregunta: ¿Tiene Kevin Mier exceso de confianza o es un loco incomprendido? Le contamos la ocasión en la que René Higuita también fue crucificado por su estilo de juego.

El partido por la fecha 12 de la Liga MX entre Tigres y Cruz Azul, no fue muy alentador para estos últimos, que al minuto 51 probaron la derrota con anotación de Juan Brunetta. Como era de esperarse, los ánimos bajaron y Tigres presionaba peligrosamente cada vez más en el área. Pocos minutos después de haber recibido el primer gol, Tigres amenazó nuevamente, pero esta vez no contaron con la fiereza de Kevin Mier, quien estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger el arco. Ángel Correa avanzaba con decisión y únicamente Gonzalo Piovi iba con él tratando de marcarlo de manera insuficiente. Kevin Mier, viendo la imposibilidad de la marca, sale del área y no solo le arrebata la pelota a correa, sino que avanza con la pelota casi hasta el medio campo para devolvérsela a uno de sus compañeros.

Los narradores del partido no dudaron inmediatamente en compararlo con René Higuita, conocido por su gran juego con los pies y su retadora manera de salir jugando del arco. Aunque todo apuntaba en que esta vez el guardameta sería celebrado, no solo por la hinchada sino por la prensa mexicana, quienes han crucificado a Mier en varias ocasiones por su “exceso de confianza”; no fue del todo así y las opiniones estaban divididas. La mayoría de los comentarios sobre la actuación de Mier fueron positivos, tanto en la prensa como en redes sociales. “Así como señalamos sus errores, reconocemos sus aciertos. Si Cruz Azul no perdió el juego fue gracias a Kevin Mier, este achique a correa fue brutal”, afirmó un aficionado en su cuenta de X a propósito de la jugada.

Sin embargo, parece que Mier no termina de convencer. El argentino Emanuel “tito” Villa, exfutbolista profesional y analista deportivo, comentó que ese tipo de “lujitos” no son siempre la mejor decisión: “Ese tipo de riesgos que toma, no le van a sumar a su carrera. Entiendo que muchas veces te pueda desahogar una presión bien ejecutada con algún lujito de esos, pero creo que puedes llegar a perder mucho más de lo que ganas. Tomo un riesgo que, si se lo hubieran capitalizado, estaríamos diciendo otra cosa hoy”.

Por otro lado, la prensa mexicana, en el programa Foxreplay, reconoció que ningún otro arquero en la Liga MX entra tanto en contacto con la pelota como Mier, pero que en partidos importantes Mier suele fallar más que todos ellos.

Kevin Mier y René Higuita, ¿Una historia que se repite?

Pareciera que toda esta actuación de Mier en México fuera un Déjà vu de lo que en su tiempo fue Higuita: un loco incomprendido. René no siempre fue alabado por ser un arquero libre e irreverente, también fue crucificado en múltiples ocasiones. Antes del Mundial de Italia 90, los arqueros únicamente podían achicar la pelota con las manos, permanecer listos en el arco y jamás salir jugando. ¡Qué osadía! René lo cambió todo con su estilo de juego, que se caracterizaba no solo por atajar magníficamente, sino que salía jugando con los pies, conectaba con sus compañeros y le daba una fluidez enorme al juego. Fue allí donde se comenzó a hablar del “arquero-líbero” y se concluyó que era necesario impulsar el uso de los pies en los arqueros y eso derivó en los cambios reglamentados desde la International Board (IFAB). Aunque el control del balón de Higuita era completamente magnífico, y algunos opinen que ni punto de comparación tiene con el nivel de Kevin Mier, es imposible negar que el parecido es notable y que así como Mier, Higuita también fue muy criticado por los errores que cometía por ese “exceso de confianza”.