Alarmas encendidas en México: Kevin Mier sufrió una falta que lo sacó del partido

La jornada de la Liga Mexicana estuvo candente, en el duelo entre Cruz Azul y Pumas de los colombianos Kevin Mier, Willer Ditta y Álvaro Angulo la victoria fue para el visitante 2-3, pero la acción que le está dando la vuelta al mundo es la lesión que sufrió el arquero Mier, tras una falta del panameño Adalberto Carrasquilla. La acción se presentó en el minuto 46, en el tiempo de reposición de la primera parte, cuando Cruz Azul estaba arriba del marcador 2-1. Mier intentó despejar un balón desde su área, y el panameño llegó en una barredora y alcanzó a impactar al colombiano, que de inmediato fue atendido por los médicos del equipo.

Kevin no pudo seguir en el partido, fue sustituido y llevado de inmediato por el personal médico a sacarles unas radiografías, ya que el golpe sufrido en su pierna derecha fue bastante fuerte. Cruz Azul aún no ha emitido el parte médico de Mier, pero la polémica por la jugada está encendida, porque mientras unos dicen que no fue nada, otros reclaman que debía haberse expulsado al jugador de Pumas. Además, en la rueda de prensa el técnico de Pumas, Efraín Juárez ex-Nacional dijo que “esto es fútbol, déjanos de joder, no he visto la jugada, pero mis jugadores no son mala leche, sino tendríamos que revisar y pedir sanción para el que se cayó sobre Macías, por favor”, tratando de minimizar lo sucedido.

Al final del compromiso que ganó Pumas, el panameño Carrasquilla se mostró afectado por la salida de Mier y dijo que esperaba que no fuera nada delicado y que su intención nunca fue hacerle daño al arquero. “Quiero pedir disculpas a Kevin porque mi intención no fue sacarlo del partido, fue cortar la jugada y por eso el árbitro tomó la decisión porque fue él quien al final me queda pegando. Sé que es un jugador de Selección y no fue mi intención, no sé qué tiene y me quedo triste por eso”, comentó el panameño.

En México dicen que lo de Kevin Mier podría ser una fisura o incluso una lesión más grave, lo cierto es que esta novedad lo sacaría de la Liguilla, y por eso las alarmas están encendidas. El arquero fue sacado en ambulancia sin poder apoyar su pie en el suelo, y con muchos signos de dolor. Esta situación no solo afecta a Cruz Azul, sino que pondría en riesgo la posibilidad de que Mier fuera llamado por Néstor Lorenzo para otros duelos de preparación con miras a definir el grupo de jugadores que estarán con Colombia en el Mundial de 2026.

Álvaro Angulo se reportó con gol