Kevin Serna, primer convocado que llegó a Estados Unidos para la concentración con Colombia

El cuerpo técnico de la Selección Colombia mayores que se encuentra en Texas desde el sábado ya cuenta con el primer jugador convocado en la concentración, se trata de Kevin Serna, quien tras marcar con Fluminense, llegó a Estados Unidos.

A su arribo el volante colombiano mencionó que estaba muy feliz de su primer llamado a la Selección y a la expectativa de conocer el trabajo del cuerpo técnico y a sus compañeros.

Kevin será el único debutante en la concentración tricolor que espera contar con siete jugadores este domingo, a la espera de completar el grupo de 25 convocados, a más tardar el martes, para los duelos del 11 y 14 de octubre ante México y Canadá.