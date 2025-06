¡Apareció Kim Jong-un! Corea del Norte tildó ataque de Israel contra Irán como un “crimen contra la humanidad”

El presidente estadounidense, Donald Trump, había indicado que su país podría matar a Jamenei, alimentando la especulación sobre una implicación directa de Washington en el conflicto abierto por Israel el viernes. Y este miércoles, Trump volvió a dejar en el aire la posibilidad de que Washington participe en el conflicto. “Veremos qué sucede (...) Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión”, declaró a los periodistas.

Según el magnate republicano, Teherán incluso propuso enviar a funcionarios a la Casa Blanca para negociar sobre el programa nuclear iraní y poner fin a los bombardeos. Pero ya es “muy tarde”, subrayó.