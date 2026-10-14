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Colombia sigue brillando en Paraguay: la patinadora colombiana Kollin Castro estableció nuevo récord mundial

La corredora, nacida en Florida, Valle del Cauca, estableció la marca en la semifinal de los 1000 metros velocidad.

  • La patinadora vallecaucana es una de las mejores corredoras de ese deporte en nuestro país. Foto: tomada del Instagram de @worldskategames
    La patinadora vallecaucana es una de las mejores corredoras de ese deporte en nuestro país. Foto: tomada del Instagram de @worldskategames
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 22 minutos
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La patinadora colombiana Kollin Castro inscribió su nombre en la historia del patinaje de velocidad este miércoles en Asunción del Paraguay. La deportista, que representa al país en los Juegos Mundiales que se realizan en esa ciudad, estableció el nuevo récord mundial de los 1000 metros en velocidad.

La corredora, nacida en Florida, Valle del Cauca, detuvo el cronómetro en un tiempo de 1:24.751 en las semifinales de su categoría, que se disputaron el miércoles en la capital paraguaya.

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