¡Se acabó la espera! Banda de nu metal Korn regresa después de 9 años: fecha y precios en Colombia

La icónica banda estadounidense Korn regresará a Suramérica después de casi una década, y uno de sus escenarios será Colombia. La agrupación se presentará el 2 de mayo de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La preventa exclusiva iniciará mañana 14 de octubre a las 2:00 p. m., abierta para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas) y usuarios de la billetera digital Dale!. La venta general comenzará el 16 de octubre a las 11:00 a. m., a través de Taquillalive.com.

Las boletas ban desde $353.000 hasta $282.000 la más costosa.