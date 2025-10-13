x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Se acabó la espera! Banda de nu metal Korn regresa después de 9 años: fecha y precios en Colombia

La banda estadounidense regresará al país el 2 de mayo de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

  • Korn es considerada una de las bandas pioneras del nu metal desde su nacimiento en 1993 en la localidad californiana de Bakersfield, y ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo y han obtenido dos premios Grammy. Foto: cortesía
    Korn es considerada una de las bandas pioneras del nu metal desde su nacimiento en 1993 en la localidad californiana de Bakersfield, y ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo y han obtenido dos premios Grammy. Foto: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
13 de octubre de 2025
bookmark

La icónica banda estadounidense Korn regresará a Suramérica después de casi una década, y uno de sus escenarios será Colombia. La agrupación se presentará el 2 de mayo de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La preventa exclusiva iniciará mañana 14 de octubre a las 2:00 p. m., abierta para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas) y usuarios de la billetera digital Dale!. La venta general comenzará el 16 de octubre a las 11:00 a. m., a través de Taquillalive.com.

Las boletas ban desde $353.000 hasta $282.000 la más costosa.

Gira en América Latina

La gira de Korn incluirá escalas en diferentes capitales latinoamericanas:

Lima, Perú – 5 de mayo

Santiago, Chile – 8 de mayo

Buenos Aires, Argentina – 10 de mayo

Asunción, Paraguay – 13 de mayo

São Paulo, Brasil – 16 de mayo

Ciudad de México, México – 19 de mayo

Korn actualmente está conformada por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería).

La última presentación de la banda en Bogotá fue en 2017, en la Gran Carpa Américas de Corferias, como parte de su gira para el álbum The Serenity of Suffering. Aunque han pasado años desde su última visita, su fuerza escénica y sonido pesado siguen vigentes y así lo han demostrado en sus presentaciones más recientes.

Korn es considerada una de las bandas pioneras del nu metal desde su nacimiento en 1993 en la localidad californiana de Bakersfield, y ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo y han obtenido dos premios Grammy.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida