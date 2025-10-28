¡Aproveche! Ktronix lo patrocina para estudiar con el Sena y trabajar en sus tiendas, ¿cómo aplicar?

La cadena de tecnología y electrodomésticos Ktronix abrió una convocatoria para jóvenes interesados en formarse y trabajar en el sector comercial. A través de un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la empresa patrocinará un curso técnico en Operaciones Comerciales en Retail, con apoyo económico durante todo el proceso formativo.

Esta oportunidad está dirigida a personas dinámicas, orientadas al servicio y con deseos de aprender y desarrollarse profesionalmente dentro del mundo del retail. Quienes sean seleccionados podrán estudiar con el Sena y realizar su práctica directamente en las tiendas Ktronix.

