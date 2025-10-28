x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Aproveche! Ktronix lo patrocina para estudiar con el Sena y trabajar en sus tiendas, ¿cómo aplicar?

La empresa ofrece una oportunidad para formarse como Técnico en Operaciones Comerciales en Retail, con apoyo económico durante todo el proceso.

  • Ktronix y el SENA se unieron para ofrecer formación técnica en retail con apoyo económico durante todo el proceso de aprendizaje. FOTO: GETTY
    Ktronix y el SENA se unieron para ofrecer formación técnica en retail con apoyo económico durante todo el proceso de aprendizaje. FOTO: GETTY
  • Los participantes del programa podrán certificarse como Técnicos en Operaciones Comerciales en Retail y realizar sus prácticas en tiendas Ktronix. FOTO: GETTY
    Los participantes del programa podrán certificarse como Técnicos en Operaciones Comerciales en Retail y realizar sus prácticas en tiendas Ktronix. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 28 minutos
bookmark

La cadena de tecnología y electrodomésticos Ktronix abrió una convocatoria para jóvenes interesados en formarse y trabajar en el sector comercial. A través de un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la empresa patrocinará un curso técnico en Operaciones Comerciales en Retail, con apoyo económico durante todo el proceso formativo.

Esta oportunidad está dirigida a personas dinámicas, orientadas al servicio y con deseos de aprender y desarrollarse profesionalmente dentro del mundo del retail. Quienes sean seleccionados podrán estudiar con el Sena y realizar su práctica directamente en las tiendas Ktronix.

Le puede interesar: Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

Una oportunidad para estudiar y trabajar

Los participantes del programa podrán certificarse como Técnicos en Operaciones Comerciales en Retail y realizar sus prácticas en tiendas Ktronix. FOTO: GETTY
Los participantes del programa podrán certificarse como Técnicos en Operaciones Comerciales en Retail y realizar sus prácticas en tiendas Ktronix. FOTO: GETTY

El programa tiene una duración total de 15 meses: los primeros nueve meses corresponden a la formación académica con el Sena, y los seis meses restantes al período de práctica en Ktronix. Durante todo el proceso, los participantes recibirán apoyo económico hasta su graduación.

Entre los requisitos principales están:

1- Haber culminado el bachillerato académico.

2- No haber tenido un contrato de aprendizaje previo con el SENA.

3- Contar con disponibilidad de tiempo completo, ya que la formación será presencial.

Lea más: ¿Sin experiencia laboral? Explore estas 87.000 ofertas que hay en todo el país

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?

Los interesados en participar en esta convocatoria pueden postularse de manera gratuita y en línea a través de la plataforma Magneto Empleos. Para hacerlo, deben:

1- Ingresar al portal web de Magneto.

2- Crear un perfil con sus datos personales y formación académica.

3- Subir la hoja de vida actualizada.

4- Buscar “Ktronix” en el buscador de empresas.

5- Seleccionar la vacante correspondiente al programa de Técnico en Operaciones Comerciales en Retail y postularse directamente.

La empresa recuerda que Magneto y sus aliados nunca solicitan dinero a cambio de un proceso de selección. Cualquier irregularidad puede reportarse directamente en el sitio web.

Conozca también: Cerca de 200.000 ofertas laborales disponibles en Magneto Empleos para iniciar la semana

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida