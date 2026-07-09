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Video | Kylian Mbappé marca contra Marruecos e iguala a Messi como máximo artillero del Mundial

El cuadro francés vence 2-0 a Marruecos con tantos de Mbappé y Dembélé y se perfila como semifinalista del Mundial. Su rival será el ganador entre Bélgica y España, este viernes.

  • Kylian Mbappé abrió el camino de la victoria para Francia que sigue firme en busca del título en el Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
    Kylian Mbappé abrió el camino de la victoria para Francia que sigue firme en busca del título en el Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Kylian Mbappé no solo es la figura y el goleador de Francia, sino que en sus botines siempre está la solución para batir a cualquier rival. Aunque en el primer tiempo, el arquero Bono de Marruecos le tapó un penal, en la segunda parte, el artillero no perdonó y a los 59 minutos marcó para llegar a ocho tantos en el Mundial.

Mbappé, que iguala a Messi como los máximos artilleros del Mundial de Norteamérica, encontró la manera de abrir el marcador, para que Francia, una de las favoritas para luchar por el título, empezará a marcar el camino en busca de la semifinal del torneo.

También le puede interesar: Videos | Yassine Bounou tapó penal a Kylian Mbappé y el marcador no se mueve entre Francia y Marruecos

Su remate de media distancia se fue lejos del alcance de Bono, que era la figura de Marruecos, pero que, en esta ocasión, nada pudo hacer para evitar el tanto del delantero del Real Madrid, que sigue dulce con el gol.

Y antes de que Marruecos pudiera reaccionar, Ousmane Dembélé amplió la ventaja para laos Blues, el 2-0 para que Francia vaya tomando forma de semifinalista del Mundial.

¿Cómo va la tabla de artilleros en el Mundial de Norteamérica?

8 goles: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia)

7: Erling Haaland (Noruega)

6: Harry Kane (Inglaterra)

5: Ousmane Dembélé (Francia)

4: Ismaila Sarr (Senegal), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Jude Bellingham (Inglaterra) y Vinícius Júnior (Brasil)

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos goles lleva Kylian Mbappé en el Mundial de Norteamérica 2026?
Con su anotación frente a Marruecos en los cuartos de final, Kylian Mbappé llegó a ocho goles, igualando a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial de Norteamérica 2026.
¿Con qué gol Mbappé igualó a Messi como máximo artillero del Mundial?
Mbappé alcanzó los ocho goles al marcar el primer tanto de Francia en la victoria parcial sobre Marruecos, pese a haber fallado un penal durante el primer tiempo.
¿Quiénes lideran la tabla de goleadores del Mundial de Norteamérica 2026?
Tras el partido entre Francia y Marruecos, la tabla de artilleros la encabezan Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia ) con ocho goles cada uno.
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