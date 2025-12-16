Mbappé le ganó el pulso judicial al PSG por primas y salarios impagados: recibirá una millonada

El club París Saint-Germain fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a compensar con 61 millones de euros (71,7 millones de dólares) por primas y salarios impagados a su exjugador Kylian Mbappé, que en 2024 se unió a Real Madrid.

Por distintos conceptos de aplicación del Código de Trabajo en vigor en Francia, Mbappé había reclamado casi 263 millones de euros (309 millones de dólares) a su anterior empleador, que solicitaba por su parte 440 millones de euros (517 millones de dólares) por daños y perjuicios.

Las peticiones de PSG fueron íntegramente rechazadas, mientras que las de Mbappé se vieron principalmente limitadas a las primas, salarios y vacaciones impagadas en la parte final de su contrato, siendo rechazado su reclamo de que el tipo de contrato fuera recalificado de temporal a indefinido.

El club campeón de Francia y de Europa estará también obligado a informar a sus hinchas de esta decisión, en la primera página de su sitio web durante un mes.

Preguntados sobre un eventual recurso, los abogados de PSG prefirieron en un primer momento no hacer comentarios sobre ello pero el club emitió luego una reacción en un comunicado, asegurando que “se reserva el derecho a recurrir”.

“PSG siempre ha actuado de buena fe y con integridad”, añadió, deseando “al jugador lo mejor para el futuro de su carrera”.

Por su parte, “los representantes del señor Kylian Mbappé toman nota con satisfacción de la decisión comunicada en este día”, manifestaron los abogados del futbolista.

“Este veredicto confirma que los compromisos deben ser respetados. Restablece una realidad sencilla: incluso en la industria del fútbol profesional rige el Derecho del Trabajo”, apuntaron.