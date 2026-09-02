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Banda liderada por joven de 18 años pretendía secuestrar a Mbappé; así funcionaba el grupo delincuencial

El grupo liderado por un joven que está preso tenía en su mira a cantantes, raperos, comerciantes y otras celebridades de la farándula francesa.

  • Una banda liderada por un joven cuyo seudónimo es Lester Z pretendía secuestrar a Kylian Mbappé y a otras 25 figuras de la vida pública francesa. Foto: Leonardo Fernández - Getty Images
    Una banda liderada por un joven cuyo seudónimo es Lester Z pretendía secuestrar a Kylian Mbappé y a otras 25 figuras de la vida pública francesa. Foto: Leonardo Fernández - Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 23 minutos
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El mundo del fútbol y del entretenimiento está en alerta luego de que se conociera la imputación a un joven de 18 años en Francia conocido como Clément L, que tenía planeado secuestrar a Kylian Mbappé y a otras 25 personalidades de la farándula de Francia.

A pesar de recién haber alcanzado su mayoría de edad, este joven de origen franco-suizo que opera bajo el pseudónimo de Lester Z ya tiene condenas por delitos relacionados con drogas y robo con violencia. Inclusive, al destaparse su último escándalo, se encontraba en régimen de prisión preventiva por cargos graves de violación, proxenetismo y otro caso de robo en banda organizada.

Sin embargo, según se detalló en un informe de Le Parisien, las autoridades descubrieron que al parecer Clément L. coordinaba las actividades delictivas en el exterior directamente desde su celda en el centro penitenciario de Villepinte, en Seine-Saint-Denis.

El joven utilizaba redes como Snapchat para dar órdenes a sus secuaces en el exterior con total normalidad. Al sospecharse esto, los agentes de seguridad penitenciaria le incautaron dos teléfonos móviles dentro de su celda.

Lea también: ¿Sobornos? Justicia de Francia investiga a Mbappé por pagos irregulares a cinco policías

Justamente en uno de esos teléfonos decomisados por las autoridades estaba el nombre de 26 posibles víctimas y sus direcciones, esto con el fin de ser secuestradas. En el celular se subrayaba que fueron elegidas específicamente por poseer importantes fortunas.

En ese listado, el nombre que llamó la atención de las autoridades fue el de Kylian Mbappé, el cual figuraba como uno de los blancos principales de la banda al ser catalogado como un “objetivo altamente rico”.

Los presuntos delincuentes querían aprovechar alguna de las visitas que el futbolista realizara a París para emboscarlo, agredirlo físicamente y privarlo de su libertad. Una vez se lograse esto, el objetivo del grupo liderado por el joven de 18 años era mantener cautivo a Mbappé y exigir cuantiosas sumas de dinero para proceder a su posterior liberación.

La lista de objetivos también incluía a un rapero, joyeros, comerciantes, empresarios y celebridades de la vida pública francesa que compartían la característica de poseer un elevado patrimonio o importantes fortunas.

Las investigaciones judiciales no comenzaron de forma directa por el delantero del Real Madrid, sino a raíz de una serie de golpes entre el 11 de abril y el 19 de agosto de 2026 contra un reconocido relojero de lujo de la localidad de Neuilly-sur-Seine.

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Actualmente, el joven fue imputado formalmente en la localidad de Nanterre bajo cargos de “robo en banda organizada” y por preparar secuestros y agresiones. Se encuentra en reclusión preventiva bajo un régimen de aislamiento que corta cualquier contacto y comunicación con el exterior.

Siga leyendo: Secuestraron a ciudadano colombo-francés y miembro del Ejército de ese país en zona rural de Nariño: esto se sabe

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Kylian Mbappé fue incluido entre los posibles objetivos de secuestro en Francia?
Mbappé habría sido incluido por su elevado patrimonio. Según la investigación citada, el grupo lo consideraba un “objetivo altamente rico” y planeaba aprovechar alguna de sus visitas a París para emboscarlo y exigir dinero por su liberación.
¿Quién es Clément L. y qué antecedentes judiciales tiene?
Clément L., de 18 años y origen franco-suizo, es señalado como presunto líder de una banda. Ya tenía condenas por delitos relacionados con drogas y robo con violencia, además de estar en prisión preventiva por otros cargos graves.
¿Cómo descubrieron las autoridades el supuesto plan de secuestros?
La investigación comenzó por varios robos cometidos entre el 11 de abril y el 19 de agosto contra un reconocido relojero de lujo de Neuilly-sur-Seine. Posteriormente, las autoridades encontraron en un teléfono una lista de posibles víctimas y sus direcciones.
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