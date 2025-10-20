La abstención sigue marcando en las elecciones de los Consejos de Juventud, donde votó apenas el 12% de los habilitados

Los Consejos de Juventud surgieron como una apuesta para acercar la democracia a las nuevas generaciones, pero tres décadas después de las primeras elecciones de 1994, su alcance sigue siendo limitado: no solo por la capacidad de incidencia de quienes resultan elegidos, sino también por el bajo número de jóvenes que participan en las urnas. Incluso hay quienes tienen una duda: ¿justifica tan baja participación el esfuerzo y la logística que demanda este proceso?
Contexto: Sin complicaciones, pero con poca participación cerraron las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud
Aunque el dato de participación —12,81 %— mejora ligeramente frente al 10 % registrado en 2021, sigue evidenciando una brecha preocupante entre la población joven habilitada (más de 11 millones de personas entre 14 y 28 años) y la que realmente se involucra en estos ejercicios de representación. En Antioquia, por ejemplo, votaron 140.677 jóvenes; en Bogotá, 102.861; en Valle, 117.873; en Cundinamarca, 105.845; y en Atlántico, 94.217.
Ese contraste entre el despliegue nacional y la baja participación resume el desafío central de estos comicios. Más allá de las cifras, los resultados dejan ver que la tarea no termina con abrir las urnas. A partir de esto, surgen cinco conclusiones que ayudan a leer lo que realmente dejó estas elecciones de los Consejos de Juventud.