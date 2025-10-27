Este es el documento que produjo el despido del viceministro del Agua en pleno Consejo de Ministros

El último Consejo de Ministros evidenció nuevamente las diferencias que hay dentro del equipo de funcionarios que junto al presidente Gustavo Petro toman las decisiones más importantes del país. En la última reunión transmitida, un integrante del gabinete fue despedido en vivo por el mandatario.
Se trata del viceministro de Agua y saneamiento básico, Edward Libreros Mamby, quien fue separado de su cargo tras una alterada intervención del presidente en el Consejo que es televisado por la cadena estatal.
Lea también: En video | “No va más, hermano”: así sacó Petro al viceministro de Vivienda, Edward Libreros, en plena transmisión del Consejo de Ministros, ¿por qué?
“No han sacado la del régimen tarifario. ¿Y saben por qué? Porque el viceministro de Aguas le cree más a Andesco que a nuestro proyecto”, expresó Petro. “Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario y se acabó, no va más, hermano. Este gobierno no vino a obedecerle a los gremios del poder económico, vino a obedecerle al pueblo”, fue lo que dijo el jefe de Estado a la hora de despedir a Libreros Mamby.
Su separación del cargo se dio tras una crítica a la iniciativa que busca establecer un nuevo marco tarifario de aseo. Este establece nuevas metodologías para el cálculo de las tarifas de recolección de basura, buscando al parecer hacerlas más equitativas entre usuarios y recicladores.