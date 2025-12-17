Luego de 50 años de disputas, La Ceja recuperó predio donde funcionaba centro de reclusión del Inpec

La administración municipal afirmó que la presencia del centro de reclusión generó múltiples afectaciones para la comunidad del sector, relacionadas con problemas de seguridad y convivencia. Reportes ciudadanos y quejas recurrentes daban cuenta de situaciones complejas como consumo y tráfico de sustancias psicoactivas , motines, intentos de fuga, disparos y actividades asociadas a la prostitución. A esto se sumaba el traslado de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad , lo que representaba un riesgo permanente para los habitantes.

El municipio de La Ceja recuperó el predio donde durante cinco décadas operó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ) de mediana seguridad, un espacio ubicado en zona urbana que vuelve a ser de uso público y que será destinado a proyectos de alto impacto social.

El establecimiento albergaba cerca de 230 internos provenientes de distintos departamentos del país, mientras que solo entre 20 y 25 personas privadas de la libertad eran oriundas de La Ceja. Esta situación, según la Alcaldía, evidenciaba un impacto desproporcionado para el municipio frente a los beneficios locales, debido a que además de la concesión del predio, la administración municipal debía destinar alrededor de $130 millones anuales al Inpec mediante un convenio administrativo, jurídico, tecnológico y logístico para atender los procesos de personas con detención preventiva en el municipio.

Ante este panorama, la administración municipal adelantó las gestiones necesarias para recuperar el predio y proyectar su transformación en un espacio orientado al desarrollo social y al bienestar colectivo. Entre las alternativas que se analizan se encuentran la construcción de una institución de educación superior o un centro de servicios de salud especializado, con énfasis en la atención a personas en situación de discapacidad.

La alcaldesa María Ilbed Santa Santa destacó la importancia de esta recuperación y señaló que el objetivo es resignificar el espacio para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Después de más de 50 años, logramos que este predio vuelva a manos del municipio. Nuestro propósito es convertirlo en un lugar que aporte al bienestar, el desarrollo social y la seguridad de los cejeños”, afirmó la mandataria.