La Chilindrina se cayó en pleno teatro y alarmó por su estado de salud, ¿qué le pasó?

La actriz María Antonieta de las Nieves protagonizó un accidente que hizo subir las alarmas entre sus seguidores. Conocida popularmente como “La Chilindrina” por su papel en el programa El Chavo del 8, la mexicana fue captada en video mientras sufría una aparatosa caída. Lea también: La vida de Juan Gabriel se contará en nueva serie de Netflix; conoce las primeras imágenes Esta semana, en redes sociales, se difundió el video en el que quedó registrada la situación. En las imágenes se puede ver a la actriz subiendo las escaleras de un teatro cuando, de un momento a otro, tropieza y cae al piso. La grabación finaliza cuando dos mujeres se acercan para ayudarla a ponerse en pie. De acuerdo con medios de comunicación mexicanos, el incidente ocurrió en el Teatro Insurgentes, en Ciudad de México, donde De las Nieves asistió para ver el musical.Cabaret, La tía Sandra.

Aunque “La Chilindrina” no ha dado declaraciones sobre lo sucedido, la caída volvió a generar preocupación entre sus seguidores, quienes en los últimos meses han estado pendientes de su estado de salud. Desde el pasado 20 de agosto, los rumores se intensificaron luego de que fuera hospitalizada. En ese momento, María Antonieta se encontraba en Perú, donde se presentaba con el Gran Circo Estelar. Sin embargo, algunos de sus shows tuvieron que ser cancelados debido a su ingreso al hospital, que algunos medios atribuyeron a malestares generalizados y otros, a una posible condición neurológica. Le puede interesar: La pasión por Chespirito sigue vigente a 11 años de su muerte Días después de salir de la clínica, la actriz compartió el verdadero motivo de su ausencia en los escenarios peruanos a través de una publicación en Instagram: “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud.Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio., pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió.