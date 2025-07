¿Quién es Chispita? La nueva Campeona antioqueña en el Mundial de BMX en Dinamarca

“Quiero traer una medalla para mi país”, dijo una vez “Chispita” con tan solo 8 años en la pista de BMX de Belén, cuando la frustración se apoderaba de ella por no poder competir en el Mundial de Rockhill debido a que su visa había sido negada. Cuando no podía ir a entrenar, Valentina lloraba, ella quería vivir todo el tiempo entre los peraltes haciendo lo que más le gustaba.

Demostrando la chispa por la que es reconocida, Valentina tuvo una salida impresionante desde el partidor, no perdió su posición en ningún momento e incluso alcanzó a coger una ventaja impresionante a sus rivales. La actuación de la antioqueña fue, sin duda, de la calidad de la mejor del mundo.

“Valen lloró demasiado, y estaba muy triste pero yo le decía que Dios sabía cómo hacía sus cosas y que la tenía para cosas mucho más grandes” , afirmó su entrenador. Y así como si fuera una profecía, el momento llegó y la medalla de oro no pudo escapársele a esta antioqueña después de tantos años de dedicación.

Sin embargo, Cifuentes afirma que esto no es una cuestión de preparación solo física, pues la preparación mental y el acompañamiento deportivo ha sido fundamental. Luego de que Valentina ganara su primera W5 en Glasgow 2023, compitió en el mundial de Rockhill en Carolina del Norte. En esta edición “La Chispi” quedó de quinta nuevamente.

Su sobrenombre lo recibió el primer día de entrenamiento con solo 4 años, cuando su entrenador observaba que Valentina no veía la hora de lanzarse desde el parador y jocosamente la nombro “Chispita”. Desde aquel momento, las cosas no han cambiado mucho, y ella sigue siendo la misma niña inquieta y amante al BMX como lo fue el primer día.

Para el entrenador, Shirley Jiménez es una supermamá. “Es una mamá supertesa, madruga a llevarla a entrenar doble jornada, y nunca se queda quieta”. La mamá de la campeona se la rebusca como sea, doña Shirley vende unos bolis artesanales deliciosos en todas las competencias, y cuando no vende papitas, Cola y Pola o lo que resulte. Ella haría lo que fuera por ver a su niña triunfar, así como lo hizo hoy.

Desde aquel primer día a sus 4 años, “La chispi” no ha parado de construir ese sueño. Actualmente es la campeona nacional en damas 16 y W1 con su más reciente logró en el Mundial de Copenhague 2025. Además de eso también ha sido campeona en el Gran Nacional, Departamental, La Copa Oriente, y tercera en el Campeonato Internacional de Luces en la categoría damas élite. También ha participado en otros tres mundiales: Rockhill 2017 y 2024, y Glasgow 2023 en donde consiguió su primera W al ser quinta mundial en la categoría damas 14.

Hoy, que parte del sueño se está materializando, ambas saben que todo ha valido la pena. Todos los esfuerzos que conllevan ser la mejor del mundo, no solo la han convertido en una gran deportista, sino en una excelente mujer. Para ella, “las mujeres en el bicicrós es lo mejor que ha pasado, porque podemos demostrar que no es un deporte solo para hombres. Siempre creen en ustedes, no dejen que nadie les apague la luz y que las mujeres tenemos siempre podemos con todo”.

Además de seguir siendo campeona mundial, también sueña con ser fisioterapeuta porque mediante ello aspira ayudar a que los deportistas mejoren su rendimiento y puedan siempre superarse a ellos mismos.