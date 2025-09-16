Negocio de la coca colombiana movería más que las remesas y las exportaciones de petróleo

Los cultivos de coca en Colombia generan una economía ilegal de dimensiones gigantescas. Informes de Naciones Unidas advierten que este negocio ilícito proyecta un crecimiento sostenido, con exportaciones que son superiores a la entrada de remesas e incluso habrían desbancado al petróleo como uno de las principales fuentes de divisas.
El Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Coca señala que la demanda mundial de drogas aumentó un 20% en la última década. Solo en 2023, se estimaron 11,68 millones de consumidores en América y 5,71 millones en Europa, cifras que mantienen presionada la oferta.
Colombia concentra entre el 65% y 70% de la hoja de coca del mundo. El área sembrada creció un 10% en 2023 hasta alcanzar las 253.000 hectáreas, mientras que la producción se disparó un 53%, alcanzando un récord histórico de 2.664 toneladas métricas.