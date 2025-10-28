La Corte Constitucional ordenó al Ejército reconocer la categoría “no binario” en trámite para la libreta militar

La Corte Constitucional reconoció el derecho de una persona no binaria a que su identidad de género sea respetada por el Ejército Nacional, tras resolver una tutela que alegaba vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género. El fallo, identificado como la sentencia T-401 de 2025, marca un precedente en el reconocimiento institucional de las identidades no binarias en el país. La decisión, adoptada mediante la sentencia T-401 de 2025 tras analizar una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Tonny Alberto Gualdrón Pacheco, señala que “mantener este modelo binario sin ajustes institucionales que incorporen tales identidades reproduce una visión limitada del género y constituye una forma de exclusión incompatible con el mandato constituyente de asegurar el pluralismo”.

En consecuencia, la Corte ordenó que, en el plazo de un mes, el Ejército incorpore el marcador de género “no binario” en el caso concreto del accionante. La Corte enfatizó que “el derecho a la identidad de género protege la facultad de desarrollar la identidad de género de forma libre y autónoma; el derecho a la expresión de género; y la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género”. Asimismo, concluyó que en este caso “se desconocían los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad”. A raíz de la decisión, el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional emitió un comunicado en el que confirmó la sentencia y precisó el alcance de su aplicación.