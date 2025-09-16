¿La descertificación afectará los servicios de la Embajada de EE. UU.? Esto dice John McNamara

Como era previsible, la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas desató un intenso debate nacional, marcado por la incertidumbre y una oleada de especulaciones. En medio de ese panorama, cobran especial relevancia las declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, quien envió un mensaje enfocado en despejar dudas sobre el futuro de la cooperación bilateral.
Inicialmente aclaró que la medida no supone una ruptura en la relación ni una suspensión inmediata de los programas de apoyo.