Sentencia ordena incluir de nuevo a la Unidad de Búsqueda en labores para encontrar cuerpos de desaparecidos en La Escombrera

Una sentencia de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pondría fin a la exclusión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en las labores forenses que se adelantan en La Escombrera de la comuna 13 de Medellín para seguir buscando posibles cuerpos de víctimas de desaparición forzada que se sumen a los seis que ya han encontrado.
La ruptura entre ambas entidades ha causado malestar y descontento en muchos sectores de derechos humanos, incluidas las organizaciones de víctimas y mujeres buscadoras, quienes incluso hace un mes hicieron un llamado para que la Unidad de Búsqueda fuera incluida de nuevo en las labores que se desarrollan en este lugar y donde hasta marzo o abril venían trabajando conjuntamente con la JEP. Es un hecho que ha causado mucha extrañeza, además, porque en otras labores de búsqueda del país ambas instituciones siguen trabajando de la mano en armonía.
Pues este miércoles, la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), dio a conocer por medio de redes sociales la sentencia de la Sala de Apelaciones, del 21 de agosto pasado, referida a la participación de la UBPD en La Escombrera. Se trata de la respuesta a la apelación que hicieron Luz Enith Franco Noreña, esposa de Arles Edison Guzmán Medina, víctima de desaparición forzada en la comuna 13, y la Unidad de Búsqueda ante una decisión en primera instancia que declaró improcedente una acción de tutela que presentaron para que la entidad fuera incluida de nuevo en el proceso.