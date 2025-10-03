x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La Estrategia de Petro para el “estallido 2.0”

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 2 horas
bookmark

En esta nueva emisión de Mesa Central, dirigida por Luz María Sierra, analizamos tres temas clave de la semana. Primero, la controversia por la cancelación de visas a delegados del gobierno Petro, un hecho que golpea la imagen internacional del presidente y que abre dudas sobre las relaciones diplomáticas de Colombia con Estados Unidos. Luego, discutimos el papel del exalcalde Daniel Quintero en la consulta de la izquierda, sus cuestionadas alianzas políticas y los procesos judiciales que enfrenta. Finalmente, revisamos las cifras de desempleo en Colombia, que aunque marcan una reducción histórica, esconden problemas de desaliento laboral, alta informalidad y la influencia de economías ilícitas.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida