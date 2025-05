Otra vez se perdió el rastro de La familia, la obra que la Policía se llevó del edificio Mónaco

L a familia ha sido una obra errante. La moldeó el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, a finales de los 70, para adornar la plaza de Fredonia , su pueblo natal; un hombre prometió comprarla, pero como pidió que le escrituraran el pedazo de tierra sobre el que instalarían la escultura, el negocio se cayó y las figuras nunca se fundieron en bronce ni en tamaño real. Casi diez años después, llegó un segundo comprador, el narcotraficante que la colgó desde 1986 a la entrada del edificio Mónaco, en El Poblado , donde estuvo hasta poco antes de que lo demolieran, en 2019. Luego comenzó una nueva errancia que al día de hoy no termina. Se sabe que estuvo en el Museo de Antioquia , donde pretendieron dejarla, pero no se pudo; que la vieron en 2022 en una bodega por la Plaza Minorista; que puede estar en Bogotá, guardada en una sede de la Policía, su dueña actual.

Poco importa para María Elena que La familia haya dado con esos dueños. La obra artística no tiene la culpa de en manos de quién queda, opina; no entiende por qué en medio de la colección de arte que se tuvo en el Mónaco sea la obra de Arenas la más estigmatizada. No importa tampoco si la exhiben en otro lugar que no sea su casa de Caldas, si la llevan a Fredonia, como busca la alcaldía, si la ponen en un museo, pero que la salven de ese olvido en el que está hace casi seis años. ¿Dónde está la obra?, se pregunta.