Tribunal vuelve a condenar a Bello por la tragedia de La Gabriela que dejó 84 muertos

El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó en segunda instancia al municipio de Bello y a un particular por la muerte de tres integrantes de una familia que fueron sepultados durante el deslizamiento ocurrido en La Gabriela en 2010.
Es la séptima condena obtenida por el abogado Javier Villegas Posada, quien representa a familiares de 57 de las 84 víctimas mortales de la tragedia.
El almuerzo familiar terminó convertido en una escena de tragedia. Ana María Calderón, Marinella Jaramillo y Juan David Torres estaban reunidos en una vivienda del sector Calle Vieja, en Bello, el 5 de diciembre de 2010, cuando un estruendo anunció el desprendimiento de la montaña.
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En cuestión de segundos, cerca de 50.000 metros cúbicos de tierra se precipitaron sobre la zona.
El deslizamiento sepultó alrededor de 40 viviendas y dejó 84 personas muertas. Marinella, en un último intento por proteger a los dos menores que la acompañaban, los abrazó.
Los tres quedaron sepultados bajo toneladas de tierra y escombros. Sus cuerpos fueron encontrados nueve días después, el 14 de diciembre, entrelazados bajo los restos de la vivienda.
Ahora, casi 16 años después de la tragedia, una nueva decisión judicial vuelve a establecer responsabilidades por lo ocurrido.