Tribunal vuelve a condenar a Bello por la tragedia de La Gabriela que dejó 84 muertos

El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó en segunda instancia al municipio de Bello y a un particular por la muerte de tres integrantes de una familia que fueron sepultados durante el deslizamiento ocurrido en La Gabriela en 2010. Es la séptima condena obtenida por el abogado Javier Villegas Posada, quien representa a familiares de 57 de las 84 víctimas mortales de la tragedia. El almuerzo familiar terminó convertido en una escena de tragedia. Ana María Calderón, Marinella Jaramillo y Juan David Torres estaban reunidos en una vivienda del sector Calle Vieja, en Bello, el 5 de diciembre de 2010, cuando un estruendo anunció el desprendimiento de la montaña. Lea también: En tragedia de La Gabriela hubo negligencia: Bello acumula seis condenas por 80 muertos tras derrumbe en 2010 En cuestión de segundos, cerca de 50.000 metros cúbicos de tierra se precipitaron sobre la zona. El deslizamiento sepultó alrededor de 40 viviendas y dejó 84 personas muertas. Marinella, en un último intento por proteger a los dos menores que la acompañaban, los abrazó. Los tres quedaron sepultados bajo toneladas de tierra y escombros. Sus cuerpos fueron encontrados nueve días después, el 14 de diciembre, entrelazados bajo los restos de la vivienda. Ahora, casi 16 años después de la tragedia, una nueva decisión judicial vuelve a establecer responsabilidades por lo ocurrido.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en segunda instancia, condenó al municipio de Bello y al particular Alirio Zamora Ardila por las muertes de los tres integrantes de esta familia y ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios morales y materiales a sus familiares. La Sala concluyó que el municipio incurrió en una falla del servicio por omisión al incumplir sus deberes de control, vigilancia, ordenamiento territorial, prevención y gestión del riesgo. Según la sentencia, la administración también omitió actuar frente a la disposición de escombros y a las actividades que se desarrollaban en la parte alta del terreno. Entérese: Alcaldía de Bello deberá responder por tragedia en La Gabriela Uno de los puntos determinantes del fallo fue el conocimiento previo que tenía el municipio sobre las condiciones de amenaza del sector. El Tribunal consideró acreditado que la administración había recibido durante años advertencias e informes relacionados con la inestabilidad del terreno y con las actividades que se adelantaban en la parte alta de la ladera. En particular, la sentencia se refiere al funcionamiento de una escombrera ilegal y de un lavadero y parqueadero de vehículos en la zona. Para la Sala, las condiciones existentes en el lugar debieron activar medidas de prevención y control por parte de las autoridades municipales. El Tribunal también confirmó la responsabilidad de Alirio Zamora Ardila, al considerar probado que ejercía control material sobre el predio durante el periodo cercano al desastre, donde funcionaba el parqueadero y lavadero de vehículos La Báscula.

De acuerdo con la decisión, el manejo de esa actividad —especialmente lo relacionado con las aguas, el tránsito y permanencia de vehículos pesados y las intervenciones realizadas sobre el terreno— tuvo incidencia en la saturación, sobrecarga e inestabilidad del lleno que terminó desprendiéndose. Por estas razones, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria del municipio de Bello y de Zamora Ardila frente a los daños ocasionados por la tragedia en el caso de Ana María Calderón, Marinella Jaramillo y Juan David Torres. La nueva sentencia hace parte de una serie de decisiones judiciales que han reconocido la responsabilidad estatal por hechos relacionados con el deslizamiento de La Gabriela. Es, además, la séptima condena obtenida por el abogado Javier Villegas Posada en procesos relacionados con la tragedia. Según el abogado, las siete decisiones han reconocido derechos indemnizatorios a 13 grupos familiares de víctimas. Siga leyendo: El Sinaí, el barrio que se levanta una y otra vez de sus tragedias Villegas Posada representa actualmente a familiares de 57 de las 84 personas que murieron en el desastre. “Este fallo ratifica lo que hemos sostenido durante más de 15 años: la tragedia de La Gabriela no fue un accidente imprevisible”, señaló Villegas Posada, quien sostuvo que las condiciones de riesgo habían sido advertidas previamente a las autoridades. Para el abogado, la decisión demuestra que las medidas solicitadas por las autoridades ambientales y por habitantes del sector pudieron haber evitado el desastre. No se pierda: Abrazos callados atenúan el dolor en La Gabriela Su posición es que las familias no solo perdieron a sus seres queridos, sino también sus viviendas, en medio de una situación que, según los procesos judiciales, había sido advertida reiteradamente. La tragedia de La Gabriela ocurrió hace casi 16 años, pero sus consecuencias judiciales continúan. La nueva condena vuelve a poner el foco sobre las advertencias que existían antes del deslizamiento, las actividades desarrolladas sobre la ladera y las obligaciones que tenían las autoridades municipales frente a un terreno identificado como vulnerable. Preguntas y respuestas

¿Cuándo ocurrió la tragedia de La Gabriela en Bello? La tragedia ocurrió el 5 de diciembre de 2010, cuando un deslizamiento de tierra afectó el sector Calle Vieja, en Bello, Antioquia. ¿Cuántas personas murieron en el deslizamiento de La Gabriela? ¿Por qué condenaron al municipio de Bello por la tragedia de La Gabriela? El Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que el municipio incurrió en una falla del servicio por omisión, al incumplir sus deberes de control, vigilancia, ordenamiento territorial, prevención y gestión del riesgo frente a las condiciones de la zona. ¿Qué determinó el Tribunal sobre la escombrera y las actividades en la montaña? El Tribunal consideró que el municipio tenía conocimiento previo de las condiciones de amenaza y de actividades que se desarrollaban en la parte alta de la ladera, entre ellas una escombrera ilegal y un lavadero y parqueadero de vehículos, y que debió adoptar medidas de prevención y control.