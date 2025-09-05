La gran derrota de Gustavo Petro

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana: primero, la gran derrota política del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República durante la elección del magistrado de la Corte Constitucional, una votación crucial que buscaba darle mayorías en la Corte para aprobar decretos y potencialmente una constituyente, emulando estrategias de Venezuela y Nicaragua; segundo, el escándalo de corrupción que involucra a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, acusado de manejar la “parte oscura” de la alcaldía cobrando comisiones mediante “triquiñuelas, marrullas y trampas”, donde exponemos fotos y videos de chats en los que exhibe un reloj Rolex y un Ferrari presumiendo estar en “Grandes Ligas”; y finalmente, analizamos la polémica declaración de Petro sobre el aumento de la gasolina donde afirmó que “el pobre no usa casi la gasolina, el que más usa gasolina es el de las cuatro puertas”, una frase que evidencia su desconocimiento de la realidad colombiana, considerando que el 95% del parque automotor usa gasolina y la mayoría son motocicletas de personas de estratos 1, 2 y 3, situación que se hizo viral con varios videos de campesinos mostrando con humor sus “cuatro puertas” de gasolina.