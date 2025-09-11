Melancolía punk rescata la memoria del fotógrafo Albeiro Lopera

Buitrago explica que esta obra no es una simple reedición. “Es un texto agrandado, mejorado, con una selección más amplia de fotografías y, además, con ilustraciones del artista Camilo Restrepo”, señala. La publicación surge como respuesta a la primera versión del libro, que —según él— había quedado reducida en su alcance y marcada por la inmediatez del dolor tras la muerte de Lopera, ocurrida en 2015. “Ese libro fue escrito con el moribundo, en medio de su enfermedad, y siempre quise volver a él desde otro lugar, con más distancia y con un espíritu más completo”, añade.

El periodista y escritor Alfonso Buitrago presenta una edición ampliada de Melancolía Punk , un libro que recoge la vida, obra y mirada del fotógrafo Albeiro Lopera Hoyos, conocido en el mundo cultural de Medellín con el apodo del 9. A diez años de su muerte, esta obra busca recuperar la voz y la imagen de un personaje clave para entender la relación entre fotografía, conflicto y cultura popular en la ciudad. El libro, que fue reeditado por el ITM, será presentado el domingo 21 de septiembre en el Orquideorama.

El vínculo entre Buitrago y el 9 comenzó hacia 2008, en Barrio Triste y en el bar El Guanábano. Allí coincidieron primero como conocidos y luego en calidad de colaboradores. El periodista, entonces reportero de Universo Centro, encontró en el 9 al fotógrafo ideal para acompañar sus historias. “Muchos reportajes los hicimos juntos, él ponía las imágenes y yo los textos. Era una química natural”, recuerda.

El barrio, con su historia marcada por la marginalidad y la vida popular, fue un punto de unión entre ambos. “Los dos teníamos una mirada cercana y un gusto por ese lugar y su gente. Ahí compartíamos amigos y una sensibilidad común”, explica Buitrago. A esto se sumó la personalidad del 9: “su tozudez, su rebeldía, su arrogancia, pero también su empatía sin imposturas. No tenía que demostrar nada a nadie. Era un punk en toda su actitud”.

Lea aquí: Círculo en derrota, el poemario en el que Yenny León se pregunta por lo sagrado

El primer acercamiento serio al 9 en calidad de personaje ocurrió cuando Buitrago recibió el encargo de escribir un perfil para una revista de salud, debido a que el fotógrafo había recibido un trasplante. En esa ocasión, el periodista indagó más allá de la amistad: conversó con la familia, los médicos y los amigos de infancia en Bello, el lugar donde Lopera creció. De allí surgió la idea de que su vida merecía más que ese par de páginas.

“Me di cuenta de que Albeiro era un libro, que había mucho más que contar. Su manera de vivir el conflicto, incluso a través de su cuerpo enfermo, decía demasiado sobre él y sobre el país”, afirma. Así nació Melancolía Punk, que también recogió las pequeñas crónicas fotográficas que ambos publicaron en Universo Centro, donde las vivencias del 9 servían de materia prima para relatos en primera persona acompañados de sus imágenes.