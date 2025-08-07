La historia de Damas Gratis, la agrupación musical que tuvo que cancelar su presentación en Bogotá por disturbios

Una fiesta de cumbia que se transformó en un campo de batalla. Esa fue lo que pasó anoche en Bogotá, cuando el esperado concierto de la icónica banda argentina Damas Gratis en el Movistar Arena fue cancelado antes de que su líder, Pablo Lescano, pudiera siquiera subir al escenario. La razón: una violenta batalla campal entre barras bravas de Santa Fe y Millonarios que dejó un saldo trágico de un joven fallecido (afuera del recinto) y al menos cinco heridos con arma blanca.
Pero, ¿quién es Damas Gratis y por qué su música está conectada con las barras de fútbol? Para entender lo ocurrido en Bogotá, es necesario conocer la historia de la banda que, desde hace más de dos décadas, es el estandarte de la cumbia villera.