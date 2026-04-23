La historia de Dilia Sabugara: la traductora indígena de 111 madres en Buen Comienzo

Con solo escuchar el acento de Dilia se puede deducir de dónde viene. El español lo habla claro, bien pronunciado, quizá le queda faltando una que otra palabra para conectar alguna oración, pero lo hace con una naturalidad que asombra, incluso, ya acude a términos paisas tan comunes como “juepúchica” y “mejor dicho”.
Con esa misma naturalidad les traduce a las más de 100 madres indígenas que hacen parte de la modalidad familiar del programa Buen Comienzo en Medellín, uno que le abrió las puertas y en el que actualmente resalta por su sencillez y entrega.
Dilia Sabugara —o Sabúgara, porque así es como lo pronuncia— tiene 43 años. Proviene de una de las comunidades indígenas embera dobidá del Medio Baudó, Chocó; siendo apenas una niña recaló en Istmina, municipio de ese mismo departamento, donde empezó a trabajar en una casa de familia, pero solo con un propósito: poder costear su propio estudio.
Y es que, a diferencia de otras mujeres de su comunidad, Dilia siempre quiso estudiar y no se iba a rendir hasta lograr su cometido por más difícil que fuera su infancia.
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Según cuenta, el trato que recibía en la casa donde se hospedó por varios años no fue el mejor, razón que casi la obliga a devolverse a su tierra natal, sin embargo, su padre, quien conocía mejor que nadie las intenciones de su hija, le sugirió no hacerlo, pues lo único que iba a conseguir al volver era un marido, y los objetivos que se había trazado quedarían truncados.
Así las cosas, Dilia siguió adelante y en Istmina conoció a una mujer que trabajaba como secretaria y le abrió una esperanza laboral en la ciudad.