Dorilocos: de México a los barrios populares de Medellín

Si su paladar aprecia los manjares de esquina, esas preparaciones que nacen y surgen en las calles de las entrañas de los barrios populares, con seguridad ha probado ha escuchado escuchado mencionar a los dorilocos: una comida que combina una bolsa de frituras de la marca Doritos con una mezcla abundante de ingredientes frescos, proteinas, verduras y guacamoles. El aperitivo, que se originó en las cocinas callejeras de México hoy se ganó un espacio en la gastronomía paisa.
Su expansión comenzó en las redes sociales e impulsó a pequeños comerciantes de los barrios y comunas de Medellín a incorporar este producto a sus menús, más tarde la multinacional estadounidense PepsiCo, productora de Doritos, identificó una oportunidad para aumentar el consumo de su marca y apoyar a los establecimientos que utilizaban en dicha recta popular sus pasabocas.
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En el barrio 12 de Octubre, Santiago Gómez, fundador de el Paketón de Goguti, encontró la oportunidad de emprender después de que su hija le mostrara videos de mexicanos preparando Dorilocos en TikTok. En 2022 decidió probar la receta en casa y combinarla con una salsa propia. La aceptación del producto lo llevó a abrir un negocio que hoy tiene dos puntos de venta, uno en ese barrio y otro en Aranjuez.