La historia de una ONG que entrega prótesis impresas en 3D a niños víctimas de bombardeos en Gaza

Ayúdame3D, en colaboración con LaudONG, inició la entrega gratuita de prótesis personalizadas para menores afectados por amputaciones en la Franja de Gaza, como parte de su misión humanitaria global.

    Niños en Gaza reciben prótesis impresas en 3D gracias a la ONG española Ayúdame3D, que trabaja con aliados locales para diseñarlas y enviarlas gratuitamente. FOTO cortesía AYÚDAME3D
Europa Press
hace 2 horas
La ONG española Ayúdame3D ha entregado las primeras prótesis para niños víctimas de bombardeos en la Franja de Gaza después de meses de espera para poder enviar la ayuda debido a la situación de bloqueo que sufre la zona.

Ayúdame3D tiene por lema “ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo”, que materializa con la entrega de prótesis impresas en 3D gratuitamente en cualquier parte del mundo.

En esta ocasión, su destino es la Franja de Gaza, donde los bombardeos están provocando miles de muertes, pero también están dejando niños y adultos víctimas de alguna amputación.

Para poder diseñar y entregar las prótesis, han colaborado con LaudONG, una ONG que acompaña y presta asistencia (sanitaria, logística y educativa) en Gaza y Egipto a comunidades palestinas afectadas por el conflicto.

Como explican en una nota de prensa, Ayúdame3D recibe los datos del niño que ha sufrido una amputación, que incluyen las medidas del brazo y la altura, para poder diseñar la prótesis personalizada y posteriormente imprimirlas en sus oficinas.

Uno de los niños que han recibido la ayuda es Omar, de 7 años que fue el único superviviente de su familia después de un bombardeo sobre su casa hace solo unas semanas, en el que también perdió el brazo izquierdo.

Lea también: ¡El futuro llegó! En La Unión, Antioquia, construirán las primeras casas impresas en 3D

“Hemos creado una prótesis para Omar para mejorar su calidad de vida, y seguiremos haciéndolo con todos los niños y niñas, y también personas adultas, que lo soliciten gratuitamente a través de entidades locales, que están tomando medidas y haciendo fotos para que nosotros las diseñemos, las fabriquemos y se las enviemos”, explica el director ejecutivo de Ayúdame3D, Guillermo Gauna-Vivas.

