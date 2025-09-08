La historia de una ONG que entrega prótesis impresas en 3D a niños víctimas de bombardeos en Gaza

La ONG española Ayúdame3D ha entregado las primeras prótesis para niños víctimas de bombardeos en la Franja de Gaza después de meses de espera para poder enviar la ayuda debido a la situación de bloqueo que sufre la zona.
Ayúdame3D tiene por lema “ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo”, que materializa con la entrega de prótesis impresas en 3D gratuitamente en cualquier parte del mundo.
En esta ocasión, su destino es la Franja de Gaza, donde los bombardeos están provocando miles de muertes, pero también están dejando niños y adultos víctimas de alguna amputación.