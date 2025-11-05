La historia de Voces del Bullerengue, colectivo de mujeres afro nominado al Latin Grammy 2025

El eco de los tambores del Canal del Dique viaja hoy más lejos que nunca. El colectivo Voces del Bullerengue, integrado por mujeres afrocolombianas que conservan viva una tradición oral centenaria, fue nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su disco #Anónimas&Resilientes. La noticia llegó como un coro de alegría entre las cantadoras de Evitar, María la Baja, San José del Playón y Punta Zuela, territorios donde el bullerengue sigue siendo lenguaje espiritual, canto de resistencia y acto de memoria, igual que pasa en el Urabá antioqueño. En esa producción, grabada con tecnología Ambisonics (sonido 360°), resuenan las voces de matriarcas como Juana Rosado, La Chamaría de los Manglares, Clara Ospino y Fernanda Peña, esta última fallecida a los 106 años en 2021.

El álbum fue producido por Manuel ‘Chaco’ García-Orozco, etnomusicólogo y fundador del sello Chaco World Music, responsable de tres premios Grammy y diez nominaciones adicionales. “Estas voces no solo cantan: sanan, recuerdan y resisten. Representan siglos de historia contada por mujeres que cuidan la vida desde el territorio y ejercen el poder desde el amor”, dijo en entrevista con EL COLOMBIANO. Pero más que un disco, #Anónimas&Resilientes es la continuación de una historia que comenzó con Petrona Martínez, la gran cantadora que, según Chaco, lo inspiró a registrar los saberes de las mujeres del bullerengue. En sus letras y ritmos se entrelazan las huellas de la diáspora africana, la vida rural y la herencia de las abuelas que enseñaron a cantar como forma de sobrevivir.