La historia detrás del inodoro de oro que se vendió por 12 millones de dólares

Un inodoro de oro macizo, obra del artista italiano Maurizio Cattelan, volvió a sacudir al mercado del arte tras venderse por 12,1 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York. La escultura, realizada en oro de 18 quilates y completamente funcional, forma parte de una serie titulada “America”, una de las piezas más provocadoras y debatidas del arte contemporáneo. La casa de subastas confirmó que la puja cerró el 18 de noviembre a las 9:43 p. m. (hora de Colombia), con un precio final de 12.110.000 dólares (aproximadamente 44,6 mil millones de pesos colombianos).

La obra, gestionada por Marian Goodman Gallery, había sido catalogada con la mención “Estimate: Upon Request”, una práctica usual para piezas de alto valor o que generan especial atención en el mercado. “America” se convirtió en un fenómeno cultural desde su primera instalación en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, donde fue colocada en un baño individual de uso real. Durante un año completo, más de 100.000 visitantes esperaron en filas que se extendían por horas para tener la experiencia de usar la obra entre 2016 y 2017. Su naturaleza funcional se convirtió en parte del debate sobre el valor del arte, su accesibilidad y su relación con el lujo extremo. Luego de su paso por el Guggenheim, la escultura volvió a generar titulares cuando uno de los ejemplares fue robado del Palacio de Blenheim, en el condado de Oxfordshire, Inglaterra. El retrete fue arrancado de la pared de la residencia —clasificada como patrimonio mundial de la Unesco y lugar de nacimiento de Winston Churchill— durante una muestra consagrada a Cattelan en 2019, lo que desató una investigación policial de alto perfil. La pieza ha sido comparada repetidamente con “La Fuente”, de Marcel Duchamp, el célebre urinario convertido en obra de arte conceptual en 1917.