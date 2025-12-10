Estudio revela cuáles son las especies más fieles a sus parejas, ¿en qué puesto quedamos los humanos?

Los humanos están mucho más cerca de las suricatas y los castores en sus niveles de apareamiento exclusivo que de la mayoría de nuestros primos primates, según un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge que sitúa a nuestra especie en la mitad alta de una ‘tabla clasificatoria’ de monogamia en mamíferos. La investigación confirma que la monogamia es el patrón reproductivo dominante para los humanos.

Mark Dyble, del Departamento de Arqueología de Cambridge, ha ideado un nuevo enfoque computacional para medir la monogamia: analiza las proporciones de hermanos completos (que comparten ambos padres) frente a medios hermanos (que solo comparten uno) en una serie de especies y poblaciones humanas a lo largo de la historia.

Según Dyble, las especies y sociedades con mayores niveles de monogamia tienden a producir más hermanos completos. El modelo utilizó datos genéticos de estudios recientes de diversas especies y datos etnográficos de 94 sociedades humanas (desde cazadores-recolectores hasta agricultores) para calcular una calificación de monogamia estimada.

El estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, sitúa a los humanos con una tasa global del 66 % de hermanos completos, lo que nos coloca en el séptimo lugar de once especies consideradas socialmente monógamas y que prefieren vínculos de pareja a largo plazo.