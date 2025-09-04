La actriz paisa Mariana Gómez protagoniza La Influencer

En La Influencer, la nueva telenovela de Caracol, Mariana Gómez interpreta a María Isabel Matallana, una joven que, como muchos de su generación, sueña con convertirse en influencer y vivir de las redes sociales. Pero además de enfrentarse a una familia dividida, esta historia sigue a Maritza –como todos la llaman– en un viaje en el que debe abrirse camino a pesar de la dislalia, una condición del habla que le impide pronunciar correctamente ciertos sonidos.
La producción, que próximamente se emitirá de lunes a viernes a las 9:30 p. m., se suma a la lista de éxitos de Gómez, entre los que se encuentran la bioserie de la cantante Arelys Henao, La reina del flow y Familia de medianoche, la primera producción internacional en la que participa la actriz antioqueña. EL COLOMBIANO conversó con ella a propósito de su siguiente estreno.