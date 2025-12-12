La nueva estafa que usan para robar WhatsApp en segundos: así funciona

La Dirección Territorial del Tolima suspendió de inmediato la construcción del nuevo centro de alto rendimiento del Club Deportes Tolima tras evidenciar graves fallas en los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista Eje Construcciones S.A.S. y la falta de seguimiento del club.