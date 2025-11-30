La paisa que nació en Belén, en Medellín, y hoy es la cazatalentos para Google en 3 continentes

El apellido de Carolina Errecart engaña, porque lejos de ser francesa o vasca, es tan paisa como ninguna, si bien ha descollado entre los galos porque es la encargada de reclutar al personal estratégico en el sur de Europa, Medio Oriente y África para Google, una de las gigantes de la tecnología a nivel global.
Basta con ver su cabello negro y sus facciones para corroborar que su origen es americano; su acento, a pesar de que además del español nativo habla a la perfección inglés y francés, y con suficiencia italiano y portugués, hace ver también que creció en la tierra de los frisoles y las delicias del maíz.
De hecho, a pesar de que ya lleva por lo menos 15 años viviendo por fuera del país y de que ha adoptado la costumbre francesa de desayunar con cruasanes, siempre estos van acompañados con café de Colombia y a toda visita que se le anuncia le encarga llevar arepas en todas sus modalidades: de chócolo, de yuca o de queso. También su esposo suele decir, medio en broma y medio en serio, que el pase de entrada a su casa para todo el que llegue de estas tierras es un kilo de café y una buena dosis de Manimoto.
El cambio de apellido de Carolina vino en el momento de su matrimonio. Su prometido, Patxi Errecart, le propuso incluso que él podría adoptar el de ella, dado que la costumbre en Francia es que la pareja se apellide igual, pero decidieron por conveniencia que fuera el de él teniendo en cuenta que su residencia seguiría siendo el Viejo Continente y para soslayar posibles discriminaciones por el origen suramericano.
Cada invierno Carolina evade el frío congelante de Europa y toma sus maletas para venir a recargar baterías con el afecto de la familia y los amigos en Medellín. El otro objetivo es que sus pequeños hijos de 18 meses y de cuatro años y medio se inyecten de los valores culturales que le han permitido a su mamá hacerse a un lugar en el mundo.
Ella no tiene empacho en hablar de sus padres, Joaquín Emilio Arias y Aura Elena Sánchez, ambos campesinos provenientes del Oriente antioqueño y de Titiribí (Suroeste), respectivamente; ambos miembros de familias con 13 hijos, y pobres.
“Eran familias grandes. Ellos me cuentan mucho de esa época, que se rebuscaban la comida, que no tenían zapatos, que muchas veces aguantaban hambre; tuvieron infancias muy difíciles y les tocó trabajar desde muy jóvenes”, relata.
Luego sus familias migraron y se encontraron en el barrio Manrique Central, donde se conocieron cuando tenían 12 y 13 años; después se enamoraron.
La mamá (hoy de 79 años) estudió para auxiliar de odontología. Al joven Joaquín, por su parte (ahora de 80 años), le tocó compartir desde muy temprano la responsabilidad de sostener a la familia con su hermano mayor, una carga pesada pero ineludible en una época machista y además si el resto de la abultada descendencia eran mujeres. Su oficio inicial fue la mecánica, conductor de un carro tanque que transportaba combustible y de ahí en adelante se fue perfilando por el comercio de autos usados y repuestos, hasta que forjó su propia empresa de importaciones en este ramo.
Así fue como terminaron viviendo en Belén La Palma y lograron darles educación a tres hijas profesionales: la mayor odontóloga, abogada la del medio, y Carolina que estudió negocios internacionales en la Universidad Eafit.
Es decir que a Carolina le fue mejor que a ellos porque cuando nació ya la familia había ascendido en la escala social, pero ella puso lo suyo para aprovechar los privilegios heredados. Siempre estuvo entre las alumnas más pilosas, se esmeró por estudiar en la Alianza Colombo- Francesa, a la par con la universidad, y en plena carrera optó en 2007 por un intercambio de un año en la Universidad de Estrasburgo, que le trazaría lo que vino de ahí en adelante.
“Desde que empecé la universidad, en los primeros tres años, me dique a estudiar francés y a tener buenas notas porque para poder hacer esos intercambios uno tiene que tener un promedio de cuatro sobre cinco; el mío era como de 4,2 y nos presentamos como 80 para apenas tres cupos”, apunta.
Según ella, fue maravilloso porque en la escuela de comercio de ese centro de formación localizado en el noreste de la nación del gran Napoleón Bonaparte, además de perfeccionar su tercera lengua (ya se sentía sólida en inglés) tuvo contacto con gente de todo el mundo y se enfocó en las relaciones internacionales. No hay que olvidar que esa ciudad es considerada la “capital de Europa” por ser sede del Parlamento Europeo y de otras instancias de la Unión de 27 países del Viejo continente.
Gracias a eso también obtuvo la doble titulación y conoció a Patxi, un vasco que ya tenía puesto para irse a estudiar a México pero desvió el rumbo hacia Medellín en aras del amor, y terminó estudiando un MBA en la Escuela de Administración de Negocios de Eafit.
La integración binacional desembocó en matrimonio un año y medio después, y en una nueva aventura, en 2010, cuando decidieron irse a buscar nuevos horizontes a Londres y con el propósito adicional de que él también se perfeccionara en una tercera lengua.