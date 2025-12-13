Alerta por activación de artefacto explosivo en la vía Medellín–Manizales: habilitan paso a un carril en el sector afectado

La Concesión Pacífico 3 reportó en la madrugada de este sábado la activación de un artefacto explosivo en la malla vial- kilómetro 79+650- sector Arquia, en la vía Manizales – Medellín.

Este hecho generó el cierre total de la vía por parte de los funcionarios de la concesión, mientras se restablecían las condiciones de seguridad en el sector. No obstante, hacia las 9:00 de la mañana informaron que fue habilitado el paso vehicular a un solo carril, con tránsito controlado mediante el sistema de pare y siga, en el sector del Puente Guavita.

Entérese: Maleta abandonada generó pánico en la Loma de los Bernal, en Medellín

Algunos funcionarios de SETRA del Departamento de Antioquia se encuentran en el sitio verificando la información relacionada con el hecho. En esta jurisdicción delinque la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.