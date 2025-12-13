x

Alerta por activación de artefacto explosivo en la vía Medellín–Manizales: habilitan paso a un carril en el sector afectado

Ya se habilitó el tránsito vehicular a un carril, con paso controlado mediante sistema de pare y siga, en el sector del Puente Guavita.

  • Un artefacto explosivo fue activado en el municipio de La Pintada, en Antioquia. FOTOS: Cortesía- redes sociales
El Colombiano
hace 22 minutos
bookmark

La Concesión Pacífico 3 reportó en la madrugada de este sábado la activación de un artefacto explosivo en la malla vial- kilómetro 79+650- sector Arquia, en la vía Manizales – Medellín.

Este hecho generó el cierre total de la vía por parte de los funcionarios de la concesión, mientras se restablecían las condiciones de seguridad en el sector. No obstante, hacia las 9:00 de la mañana informaron que fue habilitado el paso vehicular a un solo carril, con tránsito controlado mediante el sistema de pare y siga, en el sector del Puente Guavita.

Entérese: Maleta abandonada generó pánico en la Loma de los Bernal, en Medellín

Algunos funcionarios de SETRA del Departamento de Antioquia se encuentran en el sitio verificando la información relacionada con el hecho. En esta jurisdicción delinque la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Artefactos explosivos en Antioquia

Esta alerta se suma a la registrada el pasado martes, cuando una granada detonó al interior de un vehículo en el peaje de la autopista Medellín–Bogotá, en la vereda El Convento, jurisdicción del municipio de Copacabana.

Desde la Gobernación de Antioquia manifestaron que el artefacto explosivo que detonó era propiedad de los ocupantes del vehículo, identificados como Christian Jairo Barreto Carvajal, de 37 años, y otro hombre de entre 30 y 35 años. En el mismo hecho resultaron heridos los policías Mauricio Gómez Hernández, de 36 años, oriundo de Concordia, y Sergio Luis Segura Arias, de 35 años.

Siga leyendo: Identifican a las víctimas de la explosión registrada dentro de un carro en el peaje de Copacabana

