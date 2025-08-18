¿Se resolvió el misterio de Chandler? Reina de la Ketamina se declarará culpable de la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, de 42 años, admitirá varios cargos, incluido uno por distribución de ketamina que lleva a la muerte por lesiones corporales graves, en relación con el fallecido Perry.

Sangha, quien se espera que presente formalmente su declaración de culpabilidad en las próximas semanas, tiene doble ciudadanía estadounidense y británica. Ha estado detenida desde agosto de 2024.

La mujer, que suministraba drogas a clientes de alto nivel económico y celebridades, se convirtió en la quinta persona en admitir haber participado en la muerte del querido actor, quien había luchado abiertamente durante décadas contra su adicción a los estupefacientes.

Perry, que marcó una generación con su papel del sarcástico Chandler Bing en “Friends”, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el 28 de octubre de 2023.

La autopsia determinó que murió a causa de “efectos agudos de la ketamina”, un potente anestésico que el actor, adicto en recuperación, tomó como parte de una terapia supervisada.