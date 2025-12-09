x

‘La reina del flow’ y ‘Pedro, el escamoso’ llegarán a su tercera temporada en 2026

Ambas producciones de Caracol Televisión tendrán sus continuaciones el próximo año. Otras de las telenovelas que se estrenarán son En qué lío me metí, Identidad robada y María La Caprichosa.

    Carlos Torres y Carolina Ramírez conservarán sus personas en La reina del flow 3. FOTO: Caracol Televisión
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

Ya se conoce el nombre de algunas de las producciones de la televisión colombiana que se estrenarán en 2026. Una de las más esperadas es La reina del flow, la serie de Caracol Televisión cuya primera temporada se estrenó en 2018 y que, desde entonces, se ha convertido en un fenómeno nacional e internacional.

La producción, protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, regresará en los primeros meses del próximo año, según confirmó Caracol. Desde que en 2021 se estrenó su segunda temporada, los fanáticos de la historia de Yeimy y Charlie han estado esperando la continuación de la serie.

La expectativa por esta nueva entrega aumentó en septiembre de 2025, cuando el elenco realizó varias presentaciones en España, las cuales fueron grabadas y harán parte de la próxima temporada. Además, ya se conoce que La reina del flow tendrá nuevos personajes, como Sky, interpretada por la actriz Alisson Joan, quien será presentada como la nueva artista de la disquera de Yeimy y Charlie, Soul & Bass.

“Después de cuatro años, Los reyes del flow: Charly y Yeimy, ahora casados y con una hija llamada Alma, han construido una sólida y exitosa productora musical, Soul&Bass, sin embargo, su oscuro pasado regresa con la venganza de Mike Rivera, su enemigo, quien desde la cárcel planea destruirlos junto a los Vallejo, unos hackers, dementes que son sus fanáticos. El accidente de Yeimy y su desaparición conmociona al mundo entero. Los rumores del homicidio comienzan a circular en contra de Charly, planeado por Mike, quien está próximo a salir de prisión, junto a sus amigos, los Vallejo, quienes buscan construir una nueva productora musical, con la que creen que acabarán con Soul&Bass”, dice la sinopsis.

Otra de las producciones de Caracol y Disney+ que se estrenará en 2026 es la tercera temporada de Pedro, el escamoso. La secuela de la exitosa telenovela de 2001 llegará con sus protagonistas Miguel Varoni y Carlos Torres. En esta ocasión, el “Mompirri” deberá enfrentarse a la aparición de su hija Lola, producto de un romance de varios años atrás que tuvo en México.

¿Cuáles telenovelas estrenará Caracol en 2026?

En qué lío me metí es una de las nuevas telenovelas que lanzará el canal de televisión el próximo año. Esta comedia, dirigida por Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea, será protagonizada por la paisa Yuri Vargas y Sebastián Carvajal. La producción cuenta la historia de una fisioterapeuta que debe decidir cuál de los miembros que conforman la junta de una importante multinacional debe quedarse con la fortuna del multimillonario al que ella tenía como paciente y que sin previo aviso se quitó la vida.

Y otro de los estrenos será Identidad robada, protagonizada por Laura Londoño, Valeria Galvis, Roberto Urbina, Majida Issa, Sebastián Eslava y Juan Guilera. La telenovela sigue a Bárbara, quien fue encarcelada injustamente por el homicidio de su esposo. Diez años después de estar en prisión, ella descubre que la verdadera culpable fue su hermana y, para vengarse, decide fingir su muerte y cambiar de identidad.

También se estrenará María La Caprichosa, producción basada en el libro Soñar lo imposible y en la vida de la antioqueña María Roa Borja, la mujer detrás de la ley que aprobó la prima para las empleadas domésticas. Sus protagonistas son Paola González, Karent Hinestroza, Julián Díaz e Indhira Serrano.

La vuelta al mundo en 80 risas, A otro nivel y La danza de los millones son los shows de entretenimiento que pronto estarán al aire en el canal.

