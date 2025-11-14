¿La Selección Colombia cerrará el 2025 entre los 10 mejores equipos del mundo?

Se le acabó el año al seleccionado colombiano. Los partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia serán los últimos que dispute en un 2025 donde volvió a ganar después de 6 fechas de eliminatorias y logró la clasificación al Mundial. Los criollos esperan sumar los puntos necesarios para meterse entre los 10 primeros seleccionados del ranking Fifa, para ser cabeza de serie en el Sorteo del Mundial. Lorenzo debe mantener su base. Se le acabó el tiempo de “inventar”.