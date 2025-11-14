x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿La Selección Colombia cerrará el 2025 entre los 10 mejores equipos del mundo?

Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 17 minutos
bookmark

Se le acabó el año al seleccionado colombiano. Los partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia serán los últimos que dispute en un 2025 donde volvió a ganar después de 6 fechas de eliminatorias y logró la clasificación al Mundial. Los criollos esperan sumar los puntos necesarios para meterse entre los 10 primeros seleccionados del ranking Fifa, para ser cabeza de serie en el Sorteo del Mundial. Lorenzo debe mantener su base. Se le acabó el tiempo de “inventar”.

Utilidad para la vida