La Serpiente: el plan para que La Playa sea un centro comercial a cielo abierto

Si se tiene en cuenta la historia de esta ciudad que acabó de cumplir 350 años, se podría decir que a pesar de estar metida en un estrecho valle de montañas, durante buena parte de su historia, y hasta hace relativamente poco tiempo, tuvo playa.
Hace un par de meses, la Alcaldía de Medellín anunció una millonaria inversión (casi $200.000 millones) en un megaparque que tendrá una playa artificial casi tan grande como la de San Andrés y grandes piscinas que simularán un mar, un proyecto celebrado por muchos, pero que no ha estado exento de críticas por quienes consideran que más barato y más fácil era que Medellín recuperara su playa original.
Canalizada y sepultada hace ya casi un siglo, olvidada por las viejas generaciones e ignorada por las nuevas, la ahora Avenida La Playa padece de males similares a los que dieron pie a su primera sepultura: desorden, malos olores e insalubridad. Hace un siglo, como ahora, eran pocos los que pasaban por allí por gusto.