La Solar 2026 en Medellín admitió fallas en festival marcado por desorden y artistas que no se presentaron

La Solar 2026, que era una de las citas musicales más esperadas del año en Medellín, terminó en una ola de críticas, por presunta mala logística, retrasos en horarios y artistas que no se presentaron en la noche del 2 de mayo. Horas después de los reclamos del público, la organización del festival La Solar reconoció los problemas que marcaron su edición 2026, especialmente en el escenario principal.
“A nuestros fans... sabemos lo que esto significa para muchos de ustedes, ya que detrás de cada entrada hay tiempo, energía e ilusión”, señaló el equipo del festival en un comunicado publicado tras el evento.
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