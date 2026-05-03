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La Solar 2026 en Medellín admitió fallas en festival marcado por desorden y artistas que no se presentaron

La edición 2026 del festival La Solar terminó marcada por retrasos, problemas logísticos y cancelaciones en su escenario principal, lo que generó frustración entre miles de asistentes en Medellín.

  • El escenario principal acumuló retrasos durante toda la jornada, afectando varias presentaciones. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA LA SOLAR.
    El escenario principal acumuló retrasos durante toda la jornada, afectando varias presentaciones. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA LA SOLAR.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 24 minutos
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La Solar 2026, que era una de las citas musicales más esperadas del año en Medellín, terminó en una ola de críticas, por presunta mala logística, retrasos en horarios y artistas que no se presentaron en la noche del 2 de mayo. Horas después de los reclamos del público, la organización del festival La Solar reconoció los problemas que marcaron su edición 2026, especialmente en el escenario principal.

A nuestros fans... sabemos lo que esto significa para muchos de ustedes, ya que detrás de cada entrada hay tiempo, energía e ilusión”, señaló el equipo del festival en un comunicado publicado tras el evento.

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En el mensaje, admitieron que se presentaron inconvenientes técnicos que impidieron el desarrollo normal de la programación e incluso que algunos artistas no pudieran presentarse.

Retrasos desde el inicio y un cronograma que nunca se recuperó

Las fallas comenzaron desde temprano en el escenario Jumbo. A las 7:00 de la noche, cuando el público esperaba a J Álvarez, ni siquiera había iniciado el show de Hamilton, programado para las 6:00 p. m. Los asistentes se encontraron con un escenario vacío y sin información clara, lo que generó los primeros reclamos.

Aunque minutos después se anunció el inicio de la presentación, el retraso ya era evidente. Desde ese momento, la programación no logró normalizarse.

Las demoras se pronunciaron más durante el montaje del show de Yandel en formato sinfónico, que extendió aún más los tiempos de espera. Para cuando Álvaro Díaz subió al escenario, ya había pasado la medianoche, muy por fuera del horario previsto.

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Menores en zona restringida y reclamos en tarima

A los problemas técnicos se sumó un manejo irregular del público menor de edad. Aunque el festival había dispuesto que los adolescentes debían retirarse antes de las 12:00 de la noche, esto no se cumplió.

La situación se prolongó hasta la madrugada, cuando durante el show de Mora funcionarios de la Alcaldía intervinieron para pedir la evacuación de esta zona. Desde el escenario, el artista reaccionó visiblemente molesto, cuestionando la logística del evento.

Shows recortados y público que se fue antes del final

El efecto dominó de los retrasos impactó a varios artistas. Myke Towers, por ejemplo, habría tenido que acortar su presentación debido al tiempo perdido.

Hacia las 4:00 de la mañana, la incertidumbre continuaba. Algunos de los artistas más esperados, como DJ Snake, aún no se habían presentado, lo que llevó a muchos asistentes a abandonar el lugar ante el cansancio y la falta de información.

Esto enfureció a los fans, quienes se hicieron sentir en redes: “Con fundamento en el Artículo 7 (Garantía legal) y el Artículo 11 de la Ley 1480 de 2011 solicite mi reembolso a Tu boleta. Les recomiendo que hagan eso, de lo contrario escalen una solicitud a la Super Intendencia de Industria y Comercio”, comentó uno de ellos.

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Otro de ellos manifestó: “Jum ayer fue la última edición, eso se sabía que iba de mal en peor cuando cambiaron la locación del estadio a parque norte y aún así la gente fue...”

En su pronunciamiento, la organización de La Solar insistió en que los problemas se debieron a fallas técnicas en la operación del escenario principal y expresó su frustración por lo ocurrido.

“Hay días en los que las cosas simplemente no salen como se sueñan”, indicaron, al tiempo que aseguraron que seguirán trabajando para mejorar la experiencia del público en futuras ediciones.

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