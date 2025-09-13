La sorpresa de Aníbal Gaviria, los detalles del viaje de Sarabia y otros secretos del poder en De Buena Fuente

El exgobernador está recorriendo el país y en sus entrevistas de la última semana sorprendió cuando le preguntaron por Abelardo de La Espriella. Gaviria dijo que está totalmente distante de esa candidatura, tal como de la de Daniel Quintero. “Sí permitimos que los extremos ganen, nos vamos a quedar sin país”.

Esto resulta novedoso porque el exgobernador podría ir a la consulta de marzo si gana la encuesta de diciembre a los precandidatos que fueron mandatarios locales. Ahí, en marzo, se encontraría con el polémico penalista. Gaviria, además, dijo que el exfiscal Francisco Barbosa lo “persiguió” por el proceso de la troncal de La Paz que está en la Corte Suprema de Justicia. El también exalcalde tiene un tono de centro y habló de alianzas con políticos pero no con outsiders: “Una cosa es Vicky Dávila y otra De la Espriella”, concluyó.