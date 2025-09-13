x

La sorpresa de Aníbal Gaviria, los detalles del viaje de Sarabia y otros secretos del poder en De Buena Fuente

Además, la molestia de una buena parte del feminismo con el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián.

  • El también exalcalde tiene un tono de centro y habló de alianzas con políticos pero no con outsiders: “Una cosa es Vicky Dávila y otra De la Espriella”, concluyó. Foto: Carlos Alberto Velásquez
El Colombiano
hace 7 minutos
El exgobernador está recorriendo el país y en sus entrevistas de la última semana sorprendió cuando le preguntaron por Abelardo de La Espriella. Gaviria dijo que está totalmente distante de esa candidatura, tal como de la de Daniel Quintero. “Sí permitimos que los extremos ganen, nos vamos a quedar sin país”.

Esto resulta novedoso porque el exgobernador podría ir a la consulta de marzo si gana la encuesta de diciembre a los precandidatos que fueron mandatarios locales. Ahí, en marzo, se encontraría con el polémico penalista. Gaviria, además, dijo que el exfiscal Francisco Barbosa lo “persiguió” por el proceso de la troncal de La Paz que está en la Corte Suprema de Justicia. El también exalcalde tiene un tono de centro y habló de alianzas con políticos pero no con outsiders: “Una cosa es Vicky Dávila y otra De la Espriella”, concluyó.

Detalles del aterrizaje de Sarabia en Londres

Tras recibir el beneplácito de esos países, se concretó el nombramiento de la excanciller Laura Sarabia como embajadora de Colombia ante Reino Unido e Irlanda del Norte. Este diario supo que viajará a finales de este mes y que se llevará a la experimentada periodista María Elena Romero como asesora. Incluso, Sarabia está en clases intensivas de inglés y está pensando en estudiar un posgrado en Londres.

Revés de Rendón frente a Camargo

Pasó de agache en los últimos días la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema que decidió negar la recusación de la fiscal Luz Adriana Camargo que interpuso el gobernador Andrés Julián Rendón. Esto surgió luego de que Camargo, en un lapsus, dijera en público que Rendón estaba “imputado” por el caso de los CAI, cuando realmente está en etapa de indagación, por lo que Rendón alegó que la fiscal creaba con esto una presión sobre sus fiscales. La Corte concluyó que un simple lapsus no anula ni compromete la garantía de imparcialidad en la administración de justicia.

Feminismo rechaza al MinIgualdad

Esta semana en el país se dio un tremendo debate con el ministro Juan Florián porque señaló que es “fluido” para evadir la ley de cuotas en el Gobierno. Florián es un hombre pero ha pedido que lo llamen “ministra”. Para académicas como Carolina Sanín, es una falta de respeto con la lucha de las mujeres que llevan décadas peleando por representación en cargos de poder y políticos; ahora les dicen que los hombres pueden llenar esos espacios porque se “identifican” como mujeres.

