La Temporada Cultural va ‘Tras las huellas de Débora’

Conocer Medellín a través de Débora Arango, eso es lo que propone Tras las huellas de Débora, un recorrido que no sólo atraviesa la ciudad –de Envigado a Aranjuez– sino el tiempo, pues recorre algunos de los momentos más importantes de la trayectoria artística de la maestra, como una recreación de la Exposición de Artistas Profesionales del Club Unión en 1939, el primer espacio donde Débora Arango presentó públicamente sus desnudos femeninos y le valió su primer escándalo, hasta Mirar sin miedo, una experiencia inmersiva e interactiva sobre la obra de la maestra que se podrá ver en el Mamm hasta el 25 de octubre.
Pico y Placa Medellín
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