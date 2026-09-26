La Temporada Cultural va ‘Tras las huellas de Débora’

Conocer Medellín a través de Débora Arango, eso es lo que propone Tras las huellas de Débora, un recorrido que no sólo atraviesa la ciudad –de Envigado a Aranjuez– sino el tiempo, pues recorre algunos de los momentos más importantes de la trayectoria artística de la maestra, como una recreación de la Exposición de Artistas Profesionales del Club Unión en 1939, el primer espacio donde Débora Arango presentó públicamente sus desnudos femeninos y le valió su primer escándalo, hasta Mirar sin miedo, una experiencia inmersiva e interactiva sobre la obra de la maestra que se podrá ver en el Mamm hasta el 25 de octubre.

El recorrido no tiene un orden fijo, pero sí unos lugares que resultan fundamentales para acercarse a Débora, a su obra y al contexto que la censuró con rigor. Es una iniciativa de la Promotora Cultural, que quiso poner a la maestra como protagonista de la segunda Temporada Cultural de Medellín. Recorrer las ciudades de la mano de algunos de sus más destacados artistas es una práctica común, pasa en Dublín con Joyce, en Lisboa con Pessoa y en Cartagena con Gabo, por mencionar algunos ejemplos. Aquí, el recorrido se hace a través de instituciones que conservan la memoria de la maestra: el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, la Casa Museo Pedro Nel Gómez, la Biblioteca Piloto, la sala de Patrimonio Documental de la biblioteca de la Universidad EAFIT, la casa museo Casa Blanca, el Club Unión y la casa museo Otraparte. En cada lugar hay algo, obras, archivos, recuerdos. Entre todas un mapa de una Medellín que ya no existe, que quiso anular a Débora, su obra, pero que paradójicamente se quedó guardada para siempre ahí. Por eso, Juan Luis Mejía, quién estuvo a cargo de la investigación del recorrido Tras las huellas de Débora, propone también hacer un recorrido mental a partir del mapa de Medellín de 1944. –En ese momento Medellín tenía unos 140.000 o 150.000 habitantes, es decir, era todavía una pequeña ciudad. Partiendo de la casa donde vivía Débora, en la carrera Caldas, que ya no existe porque se la llevó La Orienta. La vida de Débora no pasaba de cinco cuadras. Tal vez lo más lejos que iba era la casa de Pedro Nel –dice Juan Luis. Aún así, Débora traspasó las fronteras invisibles de esa ciudad y puso en sus obras aquello que la ciudad dejaba por fuera, lo que no quería ver, el manicomio, el matadero, la cárcel. –Ella tenía una mirada fotográfica, observaba un segundo, pero las imágenes se le quedaban en la memoria y tuvo la sensibilidad y el valor para llevar eso al arte –dice Juan Luis. La segunda edición de la Temporada Cultural tiene a Débora como protagonista. Cada institución que hace parte del recorrido propone actividades alrededor del legado de la maestra. La programación completa se puede consultar en www.promotoracultural.org.

El mundo en primera persona - Museo de Antioquia

La exposición El mundo en primera persona es la primera muestra permanente de la obra de Débora Arango en Medellín y permite conocer una faceta más cercana, doméstica, personal e íntima de la maestra. La exposición incluye más de 100 obras entre pinturas, acuarelas, dibujos y cerámicas, que fueron entregadas al museo por la familia de la maestra. En el marco de la Temporada Cultural, el museo propone diversas actividades alrededor de la exposición: Jueves 1 de octubre 2:00 p.m. Débora en lengua de señas: un recorrido por la exposición con mediación en lengua de señas colombiana. Sábado 3 a las 2:30 p.m. La Procesión: cuadro vivo: La Corporación Legados recrea la obra La Procesión de Débora Arango: sus personajes salen del lienzo a dialogar con quienes transitan el espacio público. Jueves 8 a las 11:00 a.m. Arte efímero para Débora: La calle se convierte en lienzo con la creación de obras en tiza. Un homenaje a Débora Arango como evocación del arte callejero Madonnari. Jueves 8 a las 3:30 p.m. El cuerpo como trazo: En diálogo con Débora Arango, este taller con modelo en vivo propone el cuerpo y el movimiento como herramientas de observación.

Débora Arango: Mirar sin miedo-Museo de arte moderno

Débora Arango: mirar sin miedo es una experiencia inmersiva e interactiva que propone mirar a la maestra y a su obra como nunca antes. Allí las pinturas toman una dimensión gigantesca y móvil, envolvente. Esta propuesta del museo, que digitaliza la obra de la maestra, busca acercarla a nuevos públicos y de alguna manera generar nuevas lecturas que sigan acercando a la ciudad con la maestra que es, al mismo tiempo, una figura universal y profundamente local. La experiencia está diseñada para mayores de 12 años. El museo sugiere el acompañamiento de un adulto para los más jóvenes, ya que las proyecciones incluyen pinturas de desnudos y violencia. La proyección, que estuvo a cargo de Nothing Studio, Lonko Labs y EPSON, tiene una duración de 30 minutos y se activa cada 45 minutos. Los horarios son los mismo del museo: Martes, miércoles, domingo y festivos: 11:00 a. m. a 8:00 p. m. (Última función a las 7:15 p.m.) Jueves a sábado: 11 a. m. a 8:45 p. m. (Última función a las 8:00 p.m.). La entrada a esta actividad es independiente de la entrada al museo. La experiencia está ubicada en el quinto piso y estará abierta hasta el 25 de octubre.

Casa museo Otraparte - Fernando González

Existen evidencias de la relación de Débora Arango y el filósofo de Envigado Fernando González. En el archivo de la maestra, bajo custodia de la biblioteca de la Universidad EAFIT, se conserva una carta de recomendación escrita por González en 1944 que dice de Débora, entre otras cosas, “que si se quiere incitar el aparecimiento de la personalidad americana en el arte, se debe estimular a los que se parezcan a esta artista”. A propósito de la relación entre Fernando y Débora, Otraparte propone varias actividades en el marco de la Temporada Cultural: Jueves 15 a las 4:00 p.m. La palabra expandida: encuentro intergeneracional para analizar la obra de Débora. Viernes 16 a las 6:00 p.m. Cartografía de la memoria: Recorrido urbano por Envigado para visitar los lugares cotidianos de Débora Arango. Sábado 17 a las 11:00 a.m. Otroparche infantil: experiencia sensorial y pedagógica con niños y niñas entre los 5 y los 12 años para reinterpretar las obras de Débora Arango. Programación en www.promotoracultural.org.

Museo Pedro Nel - El maestro de la maestra

Débora Arango fue, sin duda, la alumna más aventajada del grupo de mujeres que se acercó al taller del maestro Pedro Nel Gómez en 1932. Tomó del maestro la monumentalidad, la fuerza del color y la expresividad para retratar con ímpetu aquello que la sociedad no se atrevía siquiera a mirar. En el marco de la Temporada Cultural, la Casa Museo Pedro Nel Gómez inauguró la exposición Las alumnas de Pedro Nel Gómez, una muestra que referencia al público las alumnas que, junto a Débora Arango, recibieron clases con el maestro. La exposición se puede visitar de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La casa museo está ubicada en la Carrera 51B #85-24, en el barrio Aranjuez. Para recordar esos años de aprendizaje, la casa museo, en alianza con el Jardín Botánico, realizarán talleres de acuarela como los que se impartían en esos años, antes de que existiera el Jardín Botánico, cuando todavía era el Bosque de la Independencia.

Centro cultural biblioteca EAFIT - El archivo

En la Sala de Patrimonio Documental de la Biblioteca de EAFIT se encuentras los documentos y archivos personales de Débora Arango, que fueron donados a la universidad por Cecilia Londoño de Estrada, sobrina de la maestra. Allí se pueden encontrar cartas personales, fotografías, recortes de prensa recogidos por la artista y documentos relativos a sus exposiciones censuradas, que resguardan lo que de ella se decía, lo bueno y lo malo. Es el archivo más consultado de la sala de Patrimonio Documental y es quizás la forma más expedita de acercarse al universo personal de Débora. El horario de atención de la Sala de Patrimonio Documental de la Universidad EAFIT es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua. No se presta servicio los días sábados ni domingos. La sala está ubicada en el cuarto piso del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, en la Universidad EAFIT.

Club Unión - La primera exposición y el escándalo

En 1939, Débora Arango participó en la Exposición de Artistas Profesionales en el Club Unión, una muestra colectiva que generó enorme rechazo por parte de sectores conservadores de la sociedad antioqueña y que no sólo terminó siendo objeto de censura, sino que marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la maestra. En el marco de la segunda Temporada Cultural, 87 años después de aquella exposición, el MAMM, con el patrocinio de la Promotora Cultural de Medellín, recrearán la exposición en el Club Unión (ahora ubicado en San Fernando Plaza). La muestra, que reúne siete obras de la artista, la mayoría correspondientes a la exposición original de 1939, se propone como un gesto de reparación simbólica y reconocimiento histórico frente a la censura que en su momento enfrentó la maestra. La muestra quiere restituir el contexto de 1939 para que el público actual pueda dimensionar el alcance no sólo de la controversia sino de la artista dentro del arte colombiano. El Club Unión Medellín está ubicado en el Centro Empresarial San Fernando Plaza (Carrera 43A #1-50, Local 346). Lea también: Débora Arango: la gran protagonista de la Temporada Cultural

Biblioteca Piloto - El archivo público de la maestra

En la Biblioteca Público Piloto se encuentran documentos relativos a la exposición de más de 100 obras de Débora Arango, realizada allí mismo a finales de 1975, una muestra retrospectiva curada por el investigador y crítico Elkin Alberto Mesa. A pesar de que en la cuidad ya habían tenido lugar tres bienales internacionales de arte, promovidas por Coltejer, las críticas hacia la obra de Arango seguían siendo demoledoras. La maestra conservó una que decía “Débora: Visité la Biblioteca Pública Piloto con el fin de ver su exposición y me parece que reúne con toda justicia los siguiente calificativos: Sórdida, Impúdica, Corruptora, Desvergonzada, Pornográfica, Vulgar, Escabrosa, Lujuriosa, Sicalíptica, Grotesca... y de arte 000”. La carta la firma María N. Restrepo. Este archivo conservado por la biblioteca es un registro invaluable sobre la Medellín de aquellos años, una ciudad que parece que no existe, pero que sigue latente en lo más íntimo de sus habitantes. La biblioteca se puede visitar de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Casa museo Casablanca - La intimidad de Débora