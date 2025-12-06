La tercera gran revolución de Medellín: la industria creativa

Era más o menos 2010, Karol G estaba en los quince de una prima cuando apareció un reguetonero que cosechaba fama en la ciudad. El hombre, de pelo al rape y ropa ancha, se subió a la pequeña tarima, justo al frente del DJ que animaba la fiesta, y empezó a cantar sus canciones, que ya se escuchaban en las emisoras locales. Las adolescentes enloquecieron y llevaron a Karol hasta el frente para que cantara junto al ídolo, que no era otro que J Balvin. La imagen, recuperada en un video que se hizo viral en redes sociales, es el testimonio de que en la primera década de este siglo una generación —que abría los ojos al mundo tras los años más oscuros del narcoterrorismo— se impulsaba con las ganas de conquistar el mundo desde estas montañas.
No es una exageración. J Balvin fue el primer colombiano en estar entre los diez artistas más escuchados en Spotify y YouTube; luego vinieron otros artistas de estas tierras: Maluma, Karol G y Feid. Para muchos es un milagro. Pero fue la respuesta natural a una ciudad que, para terminar de recuperarse de la violencia de los años 90 y principios de los 2000, se refundó sobre la esperanza de la inversión pública y privada en educación y cultura. No es gratuito que para 2005 desde la Alcaldía municipal empezara la construcción de grandes bibliotecas y colegios, y que becara a miles de ciudadanos para que escribieran libros, grabaran discos y montaran obras de teatro.
Alrededor de la creatividad se ha consolidado una economía, como en el siglo XIX tuvo su esplendor la minería y en el XX el café y la industria; ahora Medellín está viviendo su tercera gran revolución: la ciudad tiene más de mil empresas fuertes en este mercado —otras tres mil despuntan con fuerza—, que generó entre 2023 y 2024 ventas por cuatro billones de pesos, un crecimiento promedio del 7,1 %. Se trata de un tejido empresarial que se articula con instituciones como Ruta N, Comfama, Comfenalco, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
Esa economía de las ideas, la cultura y el entretenimiento llevó a que el departamento registrara en 2023 un incremento superior al 40 % en la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Pero no se trata solo de Medellín: hay un flujo constante de visitantes a municipios como Guatapé, Jardín, Jericó y Santa Fe de Antioquia.