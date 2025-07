Su obra –entre bambucos, pasillos, guabinas, danzas, bundes, torbellinos y más– guarda el retrato de una ciudad que ya no existe. Su música es memoria, es un archivo histórico invaluable, que ahora, bajo la custodia de la Universidad Eafit está al alcance de todos.

–Fueron casi 10 años mientras hacían el duelo, pero es que claro, para nosotros son las partituras de un compositor nacional muy importante que marca un momento de la vida cultural y musical del país. Para ellas eran las partituras del papá, entonces no era fácil desprenderse de eso –dice Fernando.

–Carlos, por ser el menor era muy contemplado y no quería prestar servicio militar, entonces él mismo construyó un zarzo en la casa y de allá no volvió a salir por un tiempo. Hasta allá le subían la comida y con su librito de solfeo y las enseñanzas iniciales de los maestros se puso a estudiar. De ese encierro salió su primera obra Echen pal morro –dice Norela.

Pero la importancia del maestro Carlos Vieco no sólo tiene que ver con la música que creó, sino con lo que hizo por y para la música.

–A través de su vida se puede ver como se insertó en la industria musical de la época, en la imprenta musical, en la radio, en las revistas. Hizo lo que hoy se llamaría un networking, una red de músicos que venía desde México y bajaba hasta Argentina, con Margarita Cueto, Jurado y otros músicos que le interpretaban las obras. Cómo se hizo querer de la gente y se volvió un músico icónico a partir de la composición y quizás lo más importante es cómo se volvió un modelo de composición, como recogió obras de sus amigos como León Zafir, Tartarín Moreira y otro montón de poetas y entre ellos conformaron una comunidad en que los valores colombianos se veían a través de las obras músicales –dice Gil.

–Fue un gran gestor...

–Dirigió cinco coros en Fabricato, en Coltejer, coros de obreros, de campesinos, y con esos coros les enseñaba sus obras y otras. Con ellos fue a Washington y recorrió Colombia. Entonces a través de él se puede ver como le dio un estatus a la música tradicional urbana en ese formato tradicional que se oía en la radio, que se imprimía, que cantaban las señoras, que cantaban los trabajadores. Fue un musico reconocido en una época en que no había internet. Y otra cosa muy importante, fue que fue un músico vigente desde que empezó en los años 20. Escribía danzas fox trot, pasó dobles, que era la música de moda en ese momento, para las muchachas de la casa, para las hermanas, para las tías y se bailaban, es que imagínate en 1930, sino había un piano en la casa, si no habían músicos, no había música, ni baile –dice Gil.

–¿Cómo fue su influencia por fuera de Medellín?

–Con decirte que los tríos y estudiantinas más importantes tenían en su repertorio don o tres obras de él, y no solamente aquí, sino en Neiva, Bogotá, Cali, la costa... –dice Gil.

Carlos Vieco fue uno de los mayores representantes de la canción colombiana en el siglo XX. A lo largo de su carrera obtuvo diversos reconocimientos y se ganó varios concursos, entre otros, el Concurso de Compositores Hispanoamericanos organizado por la Internacional General Electric, RCA Victor de Nueva York y la Southern Music Internacional, el concurso musical del Ministerio de Guerra, y diferentes festivales de la canción.