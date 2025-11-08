El lado humano del técnico de Atlético Nacional, Diego Arias: “Mi mamá prende velas en cada partido”

El COLOMBIANO dialogó en exclusiva con el técnico de Nacional, Diego Arias, sobre el buen presente que vive el equipo que está con vida para pelear la Liga-2 2025 y la Copa BetPlay.
Desde que usted asumió la dirección técnica hay un equipo que juega bien, que le gusta a la gente, que divierte. ¿Cómo analiza lo que ha sido este periodo suyo al frente de Nacional?
“Lo estamos disfrutando mucho. Es fruto de un esfuerzo que se hace cada día. Hay una muy buena disposición por parte de los jugadores y creo que es el primer punto importante para que después podamos tener estos resultados que hoy disfrutamos. Sentimos que la gente, en el estadio o en la calle, se alegra mucho por el rendimiento del equipo. Sentir esa sincronía, donde nos estamos esforzando, luchando, y con todo el ánimo y las ganas de poder seguir mejorando, porque consideramos que hay potencial de crecimiento con la calidad de jugadores que tenemos”.
¿Cómo le ha cambiado la cotidianidad, cómo ha hecho para poder estar con sus dos hijas y su esposa? ¿Cómo ha sido ese cambio de hábitos ahora que está dirigiendo el primer equipo de Atlético Nacional?
“Sí, sin duda, el fútbol profesional tiene una demanda de tiempo muy alta; no hay forma de hacerlo a la mitad. Entonces, la rutina que teníamos antes ha cambiado completamente. Entre semana estamos viajando casi siempre o concentrados por el partido. Esa mitad de semana normalmente también la vivimos en un ambiente de competencia y eso requiere, si no es viajar, estar en el hotel, en el estadio o en entrenamientos. Cuando no se juega el fin de semana, igual hay trabajo. Es una dinámica muy diferente, pero tiene sus recompensas, porque cuando las cosas salen y la gente disfruta en el estadio, cuando uno siente el cariño de las personas, uno sabe que vale la pena. Claro que cambia y el tiempo en familia se acorta un poco, pero intentamos compensarlo estando muy presentes cuando compartimos con las hijas, con mi esposa o cuando viene mi familia de visita —mis papás o mis hermanos—. Estar muy presentes en esos momentos es fundamental, porque eso también influye en la calidad con la que uno se relaciona como profesional. Es aprovechar esos espacios como ser humano”.
¿Se siente cómodo en ese nuevo rol, con todos esos cambios de los que nos viene hablando? ¿Aún sigue trabajando con la Sub-20 o ya está de lleno en el profesional?
“Hace ya varias semanas estamos solo enfocados con el primer equipo. Las primeras dos o tres semanas sí fueron de un ritmo muy alto, porque con la categoría sub-20 veníamos compitiendo en partidos importantes que se habían trabajado durante todo el año y no queríamos dejar ese proceso a la mitad, porque para el club y para nosotros era muy importante. Pero llegó un momento en que era imposible mantener las dos categorías, así que el club reestructuró los cuerpos técnicos para que nadie saliera afectado y nosotros pudiéramos enfocarnos 100 % en el primer equipo”.
Lo de los juveniles en Nacional es muy bueno. ¿Eso es casualidad o fruto del trabajo sembrado desde la sub-20? ¿A qué se debe el gran nivel de los jóvenes?
“Es una oportunidad para aclararle a la gente la cantidad de personas que trabajan para que un jugador formativo pueda tener buenas presentaciones en el fútbol profesional. Ojalá fuera mérito mío, pero no sería verdad. Yo hago parte —he venido siendo parte— de un proyecto deportivo que le da mucha importancia al fútbol formativo. Son muchos profesionales: directores técnicos, preparadores físicos, el gerente de fútbol formativo, sus asistentes, psicólogos, nutricionistas, preparadores de arqueros... y de verdad que es un proceso súper artesanal, donde en el día a día intentamos acompañar el proceso, unas veces con mucha exigencia y otras con un abrazo. Pero hay mucha vocación, paciencia, cariño y, claro, también rabietas, para que hoy veamos un resultado parcial, porque ningún jugador está totalmente terminado. Aun así, podemos disfrutar estas presentaciones”.
¿Cómo los han acompañado los jugadores de experiencia?
“Cuando estos jugadores suben al equipo profesional tienen que empezar a relacionarse con un entorno muy diferente: los hinchas, los periodistas, los representantes, la presión de acertar o errar en un partido... muchas cosas con las que deben familiarizarse, y es muy complejo. En este proceso se han quedado muchos buenos jugadores, pero con la ayuda de los referentes hoy podemos acompañar mejor a los jóvenes, y eso para mí es súper valioso. Les ayuda a que, cuando salgan a la cancha, puedan jugar fútbol y no verse abrumados por todo el entorno que implica jugar en Nacional”.