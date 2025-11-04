¿”Lalis” está inhabilitada para ser candidata al Congreso? Los grises de la ley

Un día después de que este medio de comunicación publicara la nota “Los contratos detrás de los influencers del Pacto Histórico que triunfaron en la consulta”, la influencer y precandidata a la Cámara de Representantes, Laura Daniela Beltrán Palomares (conocida en redes sociales como “Lalis”) publicó un video respondiendo, entre ataques e improperios, el contenido del artículo y, posteriormente, negando que esté inhabilitada para ser candidata por esas contrataciones.
Beltrán publicó en sus cuenta de Instagram y X (antiguo Twitter) un video pidiéndole a EL COLOMBIANO retractarse por la información que se consignó sobre ella y los cinco contratos que celebró con el Estado: dos con Colombia Compra Eficiente, dos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y uno con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.