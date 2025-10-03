Lamine Yamal recayó de su lesión y fue excluido de los convocados de España

La estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, incluido al principio de este viernes en la lista de España para sus partidos de este mes en la clasificación al Mundial, fue luego excluido de la misma al anunciarse que había recaído de una reciente lesión.
“Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG (victoria francesa el miércoles en Liga de Campeones)”, señaló la entidad catalana en un comunicado, en el que agregó que no jugará el domingo el choque ante el Sevilla de LaLiga.
“El tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, añadió la nota, que el Barça emitió unas horas después de que el jugador fuera convocado por el seleccionador Luis de la Fuente, que no podrá contar con él para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre).
Unas horas después del texto del Barça, la Federación Española (RFEF) confirmó la salida de la lista.
“En aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la selección española, se procede a su desconvocatoria”, comunicó la RFEF.