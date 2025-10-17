Estos son los futbolistas mejor pagados, según Forbes; Yamal entró al top-10

Pese a que acaba de cumplir los 18 años, el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal ya figura en el top 10 de los futbolistas mejor pagados, según el medio especializado Forbes, publicado este jueves.

El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición.

El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça.

De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera, pero que empequeñece al compararla con los 280 millones de dólares que estaría ganando Ronaldo.

Lea: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista milmillonario

El cinco veces Balón de Oro, que aterrizó a finales de 2022 en el campeonato saudita de la mano del Al Nassr, recibiría 230 millones de dólares de salario por parte de su club, además de obtener otros 50 millones de dólares gracias a su imagen, todavía muy atractiva para marcas de todo tipo.

El impacto de los salarios sauditas sitúa también al francés Karim Benzema en el tercer puesto (104 millones de dólares) y al senegalés Sadio Mané (54 millones) en la octava posición.

Messi, que tras su salida del fútbol europeo puso rumbo a Estados Unidos, destaca por generar más de la mitad de sus 130 millones de euros en patrocinios: hasta 70 millones según Forbes.

El equipo que más jugadores tiene en este top 10 es el Real Madrid, con Kylian Mbappé (4º), Vinicius Jr (6º) y Jude Bellingham (9º).

Erling Haaland (5º) y Mohamed Salah (7º), rivales en la lucrativa Premier League, completan el ranking.