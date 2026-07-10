“La mejor versión de Lamine está por llegar”: Luis De la Fuente en la previa del España vs. Bélgica; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Días antes, Lamine Yamal manifestó que su mejor versión aparecería en la fase de “mata-mata” de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Ahora, Luis de la Fuente, seleccionador español, se suma a este pensamiento, pues para el director técnico de 65 años, el extremo del Barça es un jugador fundamental.

Además del chico de 18 años, quien es su principal figura, De la Fuente se mostró contento por el plantel que armó de cara a este torneo, el cual tiene su base en el equipo campeón de la Eurocopa 2024. Además, aceptó el favoritismo del equipo ibérico, pero fue cauteloso y dijo que investiga a sus rivales a más no poder.

“Hacer una alineación, como una convocatoria, es lo más difícil. Los jugadores, por muy buenos que sean, no tienen las mismas características y eso es lo que te lleva a hacer una alineación”, afirmó De la Fuente acerca del posible onceno inicialista.

Dejó entrever un poco su filosofía de vestuario citando al emperador romano Marco Aurelio. “Lo que es malo para el panal es malo para la abeja”, citando al antiguo jefe y dejando en claro lo que afectan las lesiones y percances de sus jugadores a todo el plantel, incluido el cuerpo técnico.

Acerca de sus jugadores, De la Fuente fue defensor del mediocampista canario, Pedri, que recibió críticas tras el desempeño en el compromiso ante Portugal, pues para algunos, el volante del F.C. Barcelona no cumplió con las expectativas que tiene como cerebro de La Roja en la mitad del campo.

“Pedri está muy bien, hizo un partido muy práctico del cual el equipo se benefició. Esto es un trabajo en equipo. Nosotros somos especialistas en suplir las carencias que puede tener un compañero en algún momento. Con nosotros siempre está bien, yo me quedo con el Pedri de la selección”, puntualizó el estratega.

La gran pregunta fue qué tal está Lamine Yamal y si podrá desarrollar al fin su juego lujoso en la Copa del Mundo? “Si ven la motivación que tiene Lamine, está muy motivado. El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez. Contra Portugal trabajó en defensa y tuvo un gran desempeño”, culminó De la Fuente.