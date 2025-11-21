Copa Sudamericana define a su campeón en Asunción: estas son las apuestas de Mineiro y Lanús para quedarse con el título

Con Hulk y Eduardo Salvio como figuras, Atlético Mineiro y Lanús disputarán este sábado en Asunción la final de la Copa Sudamericana en un nuevo duelo de la clásica rivalidad entre brasileños y argentinos.
Desde Belo Horizonte y la provincia de Buenos Aires, dos clubes de hinchadas robustas y tradicionales chocarán por el segundo trofeo más valioso del continente y un cupo para la Copa Libertadores 2026.
De la mano del entrenador argentino Jorge Sampaoli y el ídolo Hulk en la cancha, el Galo busca su primera Sudamericana luego de sumar una inédita estrella de Libertadores en 2013 con Ronaldinho Gaúcho.